Gragnano, sopralluogo in ospedale del direttore Asl Continua il tour del manager sanitario Giuseppe Russo nella rete aziendale

Ha fatto tappa a Gragnano il tour sanitario del direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo che ha fatto visita al presidio ospedaliero della Città della pasta incontrando il sindaco Aniello D’Auria, medici, infermieri e operatori della struttura.

E' stata l'occasione per Russo di confermare il programma di potenziamento della struttura gragnanese “...non solo come poliambulatorio con le principali branche mediche, ma anche come centrale operativa territoriale di telemedicina e centro specializzato per la tutela della donna e del bambino”.

Il sindaco: è proficua la collaborazione tra il Comune e l'Asl

Il sindaco D’Auria ha sottolineato “...è proficua la collaborazione istituzionale tra comune e azienda sanitaria. Lavoriamo insieme affinché Gragnano resti polo d’eccellenza per l’erogazione dei servizi sanitari ai cittadini dell’area. Inoltre, abbiamo individuato delle aree attorno al presidio per incrementare le aree di parcheggio”.

Dal suo insediamento ai vertici dell'Asl il direttore Russo, oltre alla gestione corrente e straordinaria dell'Azienda, ha intrapreso un percorso fatto di visita alle strutture e agli operatori della sanità per testimoniare l'impegno a rilanciare l'azienda e a esprimere sostegno a chi vive in prima linea un rapporto con l'utenza che, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più critico col rischio di compromettere ulteriormente il lavoro e l'erogazione di quell'assistenza soprattutto in settori nevralgici come i Pronto Soccorso dove sempre più spesso si registrano episodi di violenza ai danni degli addetti con la conseguenza che lavorare in un PS è diventato complicato con la tendenza che si va facendo sempre più marcata a volersi allontanare da questo vero e proprio fronte di battaglia.