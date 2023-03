Fondazione Sorrento, Alfonso Iaccarino: "Ecco le nostre proposte per il 2023" Prende il via la programmazione tra eventi sportivi, mostre, folklore e l’arrivo di Andy Warhol

La Fondazione Sorrento presieduta dal patròn di MSC Gianluigi Aponte e amministrato dallo chef stellato Alfonso Iaccarino è pronta a decollare con una programmazione di alto profilo che punta ad attrarre il turismo internazionale e conseguire l'obiettivo della destagionalizzazione dell'offerta secondo i piani dell'amministrazione comunale del sindaco Massimo Coppola.

Sport, cultura e tradizione sono i pilastri su cui si fonda il programma delle iniziative 2023. “Il nostro obiettivo è di realizzare a Villa Fiorentino e nel territorio cittadino eventi che rispondano ad una duplice esigenza: rappresentino un forte richiamo turistico e consentano di prolungare la stagione - spiega Iaccarino - Ed è in questa direzione che ci siamo mossi anche grazie al supporto dell’amministrazione del sindaco Massimo Coppola”.

Eventi che spaziano dall'arte allo sport, dalla musica al folklore e l'esposizione

Un programma, quello della Fondazione Sorrento, che spazia tra manifestazioni sportive e mostre d’arte, musica e folklore, fino ad arrivare al clou con l’esposizione dedicata al genio della pop art, Andy Warhol.

Si comincia il 25 marzo, quando nelle sale di Villa Fiorentino aprirà l’esposizione di fotografie realizzate dallo street photographer belga Koen Lauwaert dal titolo “Anima Mundi - Shot in Time”. Mostra che potrà essere visitata fino al 30 aprile.

Lo stesso giorno si inaugura anche la personale di Edgardo Curcio “Echi della Secessione viennese a Napoli”, promossa e organizzata dalla Fondazione Sorrento e dall’Istituto di Cultura Torquato Tasso, con il patrocinio del Comune di Sorrento, dell’Università degli Studi Federico II di Napoli e del Dipartimento di Studi Umanistici dello stesso Ateneo, oltre che con il sostegno della Direzione regionale Musei della Campania.

La Sorrento Roads by 1000 Miglia e la Tre Golgi Sailing Week

Il 26 marzo è protagonista lo sport, in particolare le due ruote. In collaborazione con Open Space, azienda gestita da alcune delle grandi glorie del ciclismo mondiale come il ct della nazionale italiana Daniele Bennati, il suo predecessore Davide Cassani e campioni come Marco Velo, Igor Astarloa e specialisti della pista del calibro di Sonny Colbrelli, ci sarà una pedalata ecologica non agonistica che attraverserà l’intera Costiera sorrentina fino ad arrivare al Valico di Chiunzi dove sarà scoperta una targa dedicata a Marco Pantani. Appuntamento che farà da preludio ad una granfondo che si disputerà nel 2024.

“Un evento che già sta riscuotendo un enorme successo e che porterà a Sorrento appassionati da tutta Italia - spiega Alfonso Iaccarino - Eviteremo anche di creare disagi alla circolazione perché le strade interessate dal passaggio della carovana riapriranno subito dopo il transito dei ciclisti”.

Dalle due alle quattro ruote. Il 30 marzo arriveranno in Costiera alcune delle vetture che hanno fatto la storia dell’automobile per la seconda edizione della Sorrento Roads by 1000 Miglia. Per 4 giorni autentiche “regine” delle strade si faranno ammirare in tutto il loro splendore a piazza Veniero ed anche in Costiera Amalfitana e nel parco della Reggia di Caserta.

La Fondazione Sorrento sarà in campo anche per assicurare la riuscita della Tre Golfi Sailing Week, la manifestazione velica che richiama barche ed equipaggi da ogni angolo del mondo tra il 12 ed il 21 maggio.

Arriviamo così a quello che sarà il momento magico dell’estate a Sorrento e non solo. Il 10 giugno aprirà i battenti la mostra dedicata al genio di Andy Warhol, padre della pop art. Fino a metà ottobre si potranno ammirare disegni, serigrafie, fotografie ed oggetti ideati e realizzati dall’estroso artista statunitense.

Sempre in estate tornerà anche il tradizionale appuntamento con il SyArt Sorrento festival dedicato all’arte contemporanea con opere provenienti da tutto il mondo selezionate dai curatori della SyArt Gallery. Nel periodo autunnale ci sarà un’esposizione dedicata ad un pittore locale: Mimì Fiorentino e al suo periodo parigino con la partecipazione dell’ambasciata francese in Italia.

Si arriva così al periodo natalizio con la tradizionale mostra dedicata all’arte del presepe napoletano ed agli eventi per i più piccoli nel parco di Villa Fiorentino.

“Un cartellone di rilievo assoluto che di sicuro contribuirà ad ampliare il ventaglio dell’offerta turistica di Sorrento - conclude l’amministratore delegato Alfonso Iaccarino - È stato possibile realizzarlo grazie al grande impegno da parte dei miei collaboratori, in primis il direttore artistico Antonino Giammarino e l’addetto alle relazioni internazionali Antonino Fiorentino, insieme a tutto lo staff. Il mio grazie va soprattutto al sindaco Coppola, al presidente Aponte, nostro primo sponsor, ed alle associazioni di categoria. A tale proposito mi impone sottolineare come gli eventi che realizziamo rappresentino anche un grosso sforzo economico, solo in parte coperto dagli incassi delle mostre. È per questo che auspichiamo l’ingresso di nuovi soggetti che credano nel progetto della Fondazione Sorrento”.