Sant'Agnello alle urne, il commercialista Giuseppe Coppola candidato sindaco La maggioranza ha scelto chi dovrà guidare la lista nella sfida elettorale contro Antonino Coppola

All'indomani dell'annuncio della candidatura a sindaco del cardiologo Antonino Coppola è giunto, come previsto, l'analogo annuncio del candidato espressione della maggioranza uscente. Si tratta del commercialista Giuseppe Coppola, anch'egli con un passato da amministratore a Sant'Agnello, che è stato scelto di comune intesa tra il sindaco uscente Piergiorgio Sagristani e il gruppo consiliare che si è riunito in Comune per ufficializzare la candidatura.

Sarà sfida tra due Coppola, entrambi radicati nella comunità santanellese ed entrambi forti di esperienze precedenti che sono di buon auspicio per il futuro governo della cittadina costiera che andrà alle urne il 14 e 15 maggio.

Con Giuseppe Coppola il ritorno dell'ex vice sindaco Pasquale Esposito

Nella lista con Giuseppe Coppola ci sarà anche un altro ritorno eccellente, l'ex vice sindaco Pasquale Esposito espressione autorevole della comunità dei Colli di Fontanelle, e una new entry espressione del Forum dei Giovani, Claudio D'Esposito. La lista civica conferma logo e denominazione delle due precedenti tornate elettorali, quella di "Sant'Agnello prima di tutto" che rappresenta il leit motiv che ha scandito le due amministrazioni-Sagristani ormai prossime al termine. Confermata anche la candidatura di Lucia Gargiulo, segretaria del circolo PD santanellese, già candidata cinque anni fa con la lista di Sagristani.

Possibile candidatura di Sagristani al consiglio comunale al fianco di Coppola

Proprio quest'ultimo scioglierà nei prossimi giorni la riserva sulla sua presenza alle elezioni come candidato al consiglio comunale, eventualità che Giuseppe Coppola auspica trovi conferma per garantire alla sua amministrazione un'effettiva e solida continuità politico-programmatica.

Per quanto concerne la presentazione della lista "Ora X" facente capo a Gennaro Rocco, presidente del consiglio comunale uscente e responsabile cittadino di Fratelli d'Italia, allo stato si sta valutando la fattibilità della discesa in campo. Anche sul fronte del Movimento 5 Stelle, che pure vanta ben 3 consiglieri comunali uscenti (record assoluto in Penisola Sorrentina), non è scontato che si ripresentino ivisto il contesto elettorale sicuramente già polarizzato sul confronto-scontro tra i due Coppola.