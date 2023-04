Massa Lubrense, l'ordinanza del sindaco per le aree di sosta fino a ottobre Il provvedimento annunciato dal sindaco Lorenzo Balducelli per disciplinare il parcheggio

Da sabato 22 aprile a domenica 15 ottobre sul territorio di Massa Lubrense è stata autorizzata dal sindaco Lorenzo Balducelli la sosta dei veicoli in aree specificamente individuate. La novità riguarda gli obblighi in capo ai gestori di tali aree e la rimodulazione delle tariffe.

In particolare sono state previste agevolazioni per i residenti e sarà obbligatorio, come per gli altri parcheggi, esporre una apposita segnaletica indicante la possibilità di sosta e di un cartello, all’ingresso dell’area, con l’indicazione delle tariffe, della dimensione di almeno 70X40 centimetri.

La mancata osservanza delle disposizioni dell’ordinanza prevederà le sanzioni previste dalla legge e la inibizione della sosta nell’area interessata.

Eccco le tariffe in vigore per la stagione 2023

per ogni ora o frazione di ora: moto €. 1,00 - Auto € 2,00 - bus €10,00

tariffa giornaliera moto: €. 10,00 - auto €. 20,00 - bus €. 60,00

Le tariffe per i residenti a Massa Lubrense:

per ogni ora o frazione di ora: Moto €. 0,50 - tariffa giornaliera €. 5,00 - Auto €1,50 - tariffa giornaliera 15,00

Per usufruire della tariffa agevolata residenti, all’atto dell’ingresso nel parcheggio, il conducente del veicolo dovrà esibire all’addetto il suo documento di identità dal quale si evinca la residenza nel Comune di Massa Lubrense.

“La particolare conformazione del territorio ed il notevole afflusso di turisti previsto per questa stagione ci hanno portato ad emanare questo provvedimento nonostante le ulteriori restrizioni contenute negli ultimi pronunciamenti della giustizia amministrativa - spiega il sindaco Balducelli - Ringrazio l’assessore Sergio Fiorentino ed il comandante della Polizia Municipale Pasqualino Barletta per l’elaborazione del testo, frutto del loro approfondimento normativo.

Balducelli: un'ordinanza che privilegia la trasparenza e il rispetto della legalità

Nel provvedimento di quest’anno abbiamo previsto nuovi obblighi per i gestori delle aree che vanno nella direzione della maggiore trasparenza delle tariffe e del rispetto della legalità da parte dei gestori. In particolare è stato sancito l’obbligo della cartellonistica con le tariffe comunali all’esterno delle aree e l’applicazione delle sanzioni per la mancata osservanza dell’ordinanza con la possibilità di interdire la sosta nell’area in caso di due violazioni delle disposizioni. Inoltre -continua Lorenzo Balducelli- nel rimodulare le tariffe, per venire incontro alle legittime esigenze dei nostri concittadini, abbiamo sancito una serie di agevolazioni per i residenti nel comune con la semplice esibizione all’ingresso del parcheggio di un documento di identità che ne attesti la residenza.

A margine dell' incontro in prefettura sulle targhe alterne e la mobilità su ferro - conclude il sindaco - ho personalmente consegnato al prefetto Claudio Palomba il testo dell'ordinanza, sottolineando la necessità del provvedimento che è indispensabile a decongestionare dal traffico le nostre zone che soffrono per la particolare conformazione del territorio della limitatezza delle aree di sosta".