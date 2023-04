Meta, un bando-concorso per scegliere il nuovo logo del Forum dei Giovani Iniziativa voluta dal Comune per realizzare un brand identitario dell'organismo giovanile

Il nuovo logo del Forum dei Giovani sarà il frutto di un bando-concorso indetto dall'Amministrazione Comunale del sindaco Giuseppe Tito in collaborazione con l'organismo che coordina le attività giovanili nel comune di Meta.

L'obiettivo è quello di elaborare una proposta di logo identificativa del Forum di Meta e che ne contraddistinguerà tutte le iniziative e le attività.

"Un vero e proprio brand identitario che segnerà tutto quello che sarà proposto e organizzato dal Forum - spiega il sindaco Tito - dai materiali promozionali a quelli pubblicitari in modo che il Forum acquisisca una propria marcata identità rispetto al pubblico. Ci teniamo molto all'universo giovanile e anche questa iniziativa mira a coinvolgerli in un processo identitario assolutamente utile per fare sempre di più squadra e lavorare insieme".

Il logo dovrà contenere, ovviamente, la dicitura “Forum dei Giovani di Meta” e caratterizzarsi per l'originalità, quindi un'idea inedita che non utilizzi altri loghi e che ne richiami di simili: un logo che deve risultare chiaro, innovativo, versatile, distintivo, apartitico e dotato di forza comunicativa, realizzato a colori, ma utilizzabile anche in bianco e nero.

Come partecipare al concorso e le regole da rispettare

Al concorso possono partecipare tutti i giovani residenti a Meta e d'età compresa tra i 18 e i 34 anni, ad esclusioe dei compomenti dell'attuale assemnblea del Forum. Le proposte dovranno pervenire entro il 10 maggio alle ore 12 con le seguenti modalità:

a) All’e-mail forumdeigiovanimeta2020@gmail.com con richiesta di conferma di lettura;

b) Saranno accettati i formati: JPG, PNG e PDF. Il Logo dovrà essere inviato sia in bianco e nero sia a colori.

Gli elaborati del concorso rimarranno di proprietà del Forum dei Giovani di Meta. I promotori del concorso si riservano la facoltà di poter disporre degli altri loghi pervenuti per mostre o esposizioni con la citazione del nome dell’autore.

La Commissione preposta alla valutazione è composta da

• Responsabile Settore IV

• Coordinatore del Forum dei Giovani

• Membri del Consiglio del Forum di cui uno con funzione di verbalizzante.

I criteri di giudizio adottati dalla Commissione

Le proposte saranno valutate considerando i seguenti elementi:

• valore estetico – fino a 5 punti;

• immediatezza comunicativa – fino a 5 punti;

• originalità – fino a 5 punti;

• pertinenza – fino a 5 punti;

Verrà premiato solo l’elaborato che a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione meglio risponda alle caratteristiche del Bando. L’attività prestata dai singoli partecipanti non darà diritto ad alcun compenso e/o retribuzione. Il comune riconoscerà in favore del progetto risultante vincitore un buono-premio del valore di €100,00 da spendere presso gli esercizi commerciali del territorio metese, che presteranno adesione all’iniziativa.