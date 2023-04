A Massa Lubrense esperti di "concessioni demaniali" a convegno sulla Bolkestein Dopo l'ultima sentenza della Corte di Giustizia Europea è necessario dare una svolta alla materia

In materia di concessioni demaniali si fa sempre più stringente il pressing dell'UE sull'Italia affinchè attui la direttiva che non prevede il rinnovo automatico delle concessioni, ma la messa a gara con una procedura pubblica trasparente. L'argomento di scottante attualità dopo l'ultima sentenza del 20 aprile scorso è oggetto di un confronto pubblico organizzato dal Comune di Massa Lubrense e che si terrà Giovedì 27 aprile, alle ore 16, a Villa Angelina con i maggiori esperti del settore.

"Un convegno organizzato in tempi record - sottolinea Carolina Mazzella consigliere comunale con delega al contenzioso – Saranno affrontati temi di stretta attualità e urgenza, con approfondimenti da parte di chi conosce molto bene la materia. L'incontro, che vuole essere informativo, formativo e di confronto, pone Massa Lubrense come comune capofila in Penisola Sorrentina in un momento che impone grande attenzione ai funzionari comunali nella gestione di questo passaggio delicato".

Applicare la direttiva europea Bolkestein

La sentenza del 20 aprile scorso, emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha ribadito che le concessioni demaniali non possono essere rinnovate automaticamente, ma devono prevedere una procedura di selezione imparziale e trasparente. Una querelle che dura da anni, dopo l'approvazione della direttiva europea Bolkestein che nel 2006 aveva stabilito che le concessioni demaniali dovevano essere messe a gara, garantendo la concorrenza tra tutti i potenziali concessionari.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, del presidente del Tribunale di Torre Annunziata Ernesto Aghina e dell’Assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, ci saranno gli interventi di Carolina Mazzella, delegata al Contenzioso del comune di Massa, degli assessori al Turismo e al Demanio, Giovanna Staiano e Sergio Fiorentino, del giudice Michele De Martino del Tar Campania, del Presidente e del Direttore dell’ Area Marina Protetta Punta Campanella, Lucio Cacace e Lucio De Maio, del Presidente di Federbalneari Italia, Marco Maurelli e del Presidente di Federbalneari Campania, Domenico Ciccarelli.

I giornalisti Noemi Gherrero, conduttrice Rai e Alex Giuzio, caporedattore di “Mondo Balneare”, presenteranno e modereranno l'incontro.