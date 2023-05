Sant'Agnello, l'ordinanza di acquisizione al patrimonio del pargheggio S. Pietro L'UTC ha emesso l'ordinanza con cui il Comune diventa proprietario del parcheggio di Via San Sergio

E' arrivata la svolta per il parcheggio San Pietro di Via San Sergio con l'ordinanza (N°4 del 19/05/2023) del funzionario direttivo della quinta unità organizzativa del Comune, Luisa Porzio, che ha firmato l'atto con cui dispone l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di parcheggio realizzata in difformità dei titoli abilitativi dalla società San Pietro Sas di Guglielmo Gargiulo.

Entro 70 giorni a far data 19 maggio il geom. Saverio Milano con l'ausilio del personale dell'UTC, della Polizia Municipale e, se necessario, della forza pubblica, dovrà eseguire il provvedimento con l'acquisizione al comune dell'area parcheggio per la cui realizzazione sono stati rinviati a giudizio (l'udienza è fissata per il 29 settembre prossimo) l'ex sindaco Piergiorgio Sagristani, l'imprenditore Guglielmo Gargiulo, l'ex capo dell'UTC Francesco Ambrosio, l'ex assessore Clara Accardi (di recente assolta in un altro procedimento giudiziario in cui era stata inquisita con l'accusa di aver percepito indebitamente le indennità di assessore), l'attuale consigliere di opposizione Pasquale Esposito all'epoca dei fatti assessore, l'ex assessore Maria (Susetta) De Martino, l'ex vice sindaco Giuseppe Gargiulo, l'ex assessore e oggi consigliere di opposizione Attilio Massa, l'ex consigliere Francesco De Angelis e i tecnici Saverio Milano e Gaetano Casa.

Una vicenda giudiziaria nata dall'esposto di un residente nell'area interessata all'opera

La vicenda giudiziaria ha preso il via a seguito dell'esposto presentato dal residente nell'area dove è stato realizzato il parcheggio e che ha contestato le irregolarità amministrative e urbanistiche cui il Tribunale ha riconosciuto legttimità pronunciando il rinvio a giudizio con l'accusa, a carico degli imputati, di abuso d'ufficio.

Una svolta giudiziaria giunta alla vigilia delle elezioni amministrative che hanno decretato la vittoria del dottor Antonino Coppola con la lista "Sant'Agnello Autentica" che ha prevalso per 474 voti sulla lista del commercialista Giuseppe Coppola che guidava la lista "Sant'Agnello prima di tutto" espressione della maggioranza uscente.

Un provvedimento, quello adottato dal UTC santanallese, che era nell'aria a seguito della diverse sentenze giudiziarie che hanno accertato l'irregolarità dell'opera per la quale gli amministratori inquisiti avevano dichiarato il "pubblico interesse". Una vicenda che sul piano giudiziario penale sembra destinata a risolversi con la prescrizione ad eccezione dell'eventuale rivalsa per i danni che riguardano l'aspetto civilistico.