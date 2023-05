Massa Lubrense, sistema-fognario con gravi perdite e sversamenti di liquami Denuncia dei consiglieri di minoranza di "Azione in Comune" sulla criticità della rete urbana

C'è un'emergenza-fogne su cui i consiglieri comunali di "Azione in Comune" hanno chiesto spiegazioni all'Amministrazione del sindaco Lorenzo Balducelli con un'interrogazione urgente il cui obiettivo è quello di accendere i riflettri su una criticità del sistema fognario comunale i cui effetti si riversano direttamente su alcune strade cittadine.

A firmare l'atto ispettivo i consiglieri Michele Pollio e Pietro Di Prisco che evidenziano come sulla via Amerigo Vespucci, all’altezza dell’imbocco del viale che conduce al villaggio Syrenuse, soprattutto in occasione di piogge, si verificano continui sversamenti della condotta fognaria.

Un'altra strada interessata dagli sversamenti è quella sotto il ponte di via Partenope, all’altezza dell’imbocco della bretella del Centro Cinque. Qui il pozzetto di raccolta fognaria si presenta in pessimo stato manutentivo con possibili sversamenti, in caso di pioggia, nell’alveo del Rivo Patierno

L’intera condotta fognaria a parete, collocata sul fianco del rivolo che da località Conca Verde, si immette nella fogna di via Fontanella, versa in condizioni fatiscenti, si presenta rotta in più parti determinando il continuo sversamento di liquami fognari nel rivolo che sfocia sull’arenile di Marina della Lobra con evidenti danni di natura ambientale.

Insomma una situazione che richiede interventi solleciti da parte dell'Amministrazione e in particolare dell'ente gestore Gori per risolvere una problematica che, con la stagione estiva, rischia di produrre danni ancora maggiori.