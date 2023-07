A Sant'Agnello riapre il lido "Katarì", il sindaco: "C'è voluto un lungo iter" Affidata la gestione dei Bagni di Caterina e della spiaggia libera

«Restituiamo la zona del Katarì ai cittadini»: così il Sindaco Antonino Coppola ha annunciato l’avvenuto affidamento dei servizi turistico-balneari, ristorazione e bar, pulizia, salvamento a mare, manutenzione dello stabilimento balneare pubblico in località Marina di Cassano denominato Bagni Caterina e la gestione dell’adiacente spiaggia libera.

«Era tra gli interventi prioritari per la nostra Amministrazione e avrà efficacia immediata perché sappiamo quanto quel lembo di terra sia importante e cosa significhi per i cittadini della penisola. Ma risolvere le criticità, come è noto dalle cronache che da anni accompagnano questa vicenda, non è stato semplice».

L’affidamento è giunto al termine di un lungo iter. A febbraio è stata indetta e pubblicata la procedura di affidamento dei servizi, si sarebbe dovuta chiudere a marzo ma non è stato possibile fino a giugno. Dopo un’altra gara andata deserta, a questo punto l’Amministrazione del Sindaco Antonino Coppola e gli Uffici comunali, in virtù «del momento di crisi generale che caratterizza il mercato - come si legge nella Determina n°63 del 24/07/2023 - rispondendo con un’azione amministrativa rapida ed efficiente, cercando quindi di contribuire ad un migliore sviluppo della crescita economica» del territorio e al conseguente ottenimento di un importante risultato in termini di servizi e fruizione dei luoghi per la cittadinanza, hanno provveduto alla procedura di affidamento interpellando operatori economici in possesso dei requisiti previsti «quale strumento di affidamento indubbiamente più celere e in forma semplificata» per ridurre i tempi secondo le modalità consentite dalla legge e alleggerire le procedure. L’affidamento, per gestire prioritariamente i servizi sulla spiaggia di Caterina e poi, terminati gli interventi di ripristino, anche per aprire il molo, è valido dal primo agosto 2023 al 31 dicembre 2023 per un importo a rialzo di €31.688,75.

«Nel mentre abbiamo provveduto a tre pulizie straordinarie della spiaggia di Caterina e apportato man mano piccoli miglioramenti - conclude Coppola - È ormai evidente che bisogna rivalutare le dinamiche di affidamento, onde evitare di ricadere negli stessi stalli ogni volta. Intanto non abbiamo mai smesso di cercare soluzioni per aprire finalmente tutta la zona già quest’estate. Nonostante gli ostacoli, quel giorno è arrivato. E sappiamo quanto questo conti per le famiglie di Sant’Agnello, e non solo».