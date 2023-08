A Sant'Agnello la "Colli Street Strit" il 26 e 27 agosto Colli di Fontanelle location dell'evento organizzato dall'Associazione Nuovi Orizzonti.

Al via la due giorni dedicata all'enogastronomia, allo spettacolo e alla musica nel borgo dei Colli di Fontanelle dove sabato 26 e domenica 27 agosto si svolge la "Colli Street Strit" con installazioni artistiche, mimi e comidic di strada, stand espositivi e musica brasiliana, concerti in chiesa, degustazioni del tradizionale panino salsiccia, pomodori locali, patatine fritte con vini e formaggi e due chiacchiere nel “salotto del contadino”.

«L'intento della manifestazione è quello di mettere al centro dell'evento le persone e le loro maestrie antiche e nuove - spiegano gli organizzatori - valorizzare nascenti realtà locali, aziende promosse da giovani del nostro territorio, dare spazio alla condivisione e all'inclusione per abbracciare la diversità, fonte di inesauribile ricchezza, sensibilizzare i cittadini su tematiche importanti come la tutela degli animali, il rispetto, la non violenza verso le donne e ogni persona. Tutto questo tra musica, spettacoli e buon cibo». Insomma un pot pourri che intende rivolgersi a un pubblico vario e alla ricerca di quell'identità territoriale che rappresenta uno dei leit motiv delle politiche dell'Amministrazione del sindaco Antonino Coppola che evidenzia come "...le frazioni del nostro territorio sono risorse di straordinaria ricchezza culturale e umana. Valorizzarle una ad una con gli eventi inseriti nella programmazione estiva significa puntare i riflettori di volta in volta sulle caratteristiche distintive e sulle bellezze che ci riservano. Vi aspettiamo numerosi ai Colli di Fontanelle».

La manifestazione è inserita negli eventi targati “R…Estate Sintonizzati FM 80065” del Comune di Sant’Agnello. "Colli Street Strit è un altro tassello importante per il nostro programma estivo - dichiara Marcello Aversa assessore al turismo - Un cartellone che ha coinvolto luoghi, persone, associazioni ed eccellenze del territorio. Sono sicuro che la creativa e laboriosa comunità dei Colli saprà, in queste due serate, esprimere al meglio le sue peculiarità. I prodotti agricoli locali, l'arte, l'artigianato, la cultura contadina l'enogastronomia, per raccontare la storia di questi luoghi straordinari che sapranno, come sempre, sapranno affascinare i visitatori".