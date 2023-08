Capri, ritorna "Jazz in Capri" al Chiostro Piccolo della Certosa di San Giacomo Il 28 e 29 agosto il tradizionale appuntamento con la musica d'autore

Tredicesimo anniversario per Jazz Inn Capri con l’isola azzurra in chiave soul e swing si prepara a celebrare anche per il 2023 questo particolare tipo di musica. Quest’anno una speciale “ouverture” avverrà in piazzetta, con la performance itinerante della Old Dixie Swing Band che farà riecheggiare le note del jazz classico tradizionale rigorosamente in stile New Orleans con strumenti del Dixie originale con un sound accattivante nel “salotto di Capri” e lungo il dedalo di vie e viuzze intorno al centro.

A fare da suggestivo scenario e teatro dell’aperto dei concerti sarà la Certosa di San Giacomo, e le sue antiche e trecentesche volte immersa nel verde, tra essenze ed erbe piantumate dai monaci certosini nel Trecento, dove si terrà una due giorni di musica raffinata eseguita dai maestri che si dedicano a questo stile per gli appassionati del jazz.

Special guest della prima serata jazz nel chiostro della Certosa sarà Helen Tezfazghi. Napoletana di nascita, da genitori eritrei, già corista con Ivana Spagna, Edoardo Bennato, Little Louie Vega, Tony Humphries e protagonista del musical “The Bodyguard” tratto dal film di Whitney Houston e Kevin Costner, la Tezfazghi che di recente ha realizzato il suo primo album “Finally” con il batterista di Whitney Houston e Ugo Bongianni, pianista, arrangiatore e programmatore di Mina, si esibirà per la prima volta a Capri.

La cantante si unirà al trio di Elio Coppola, batterista partenopeo e direttore artistico del festival Jazz Inn Capri, che nonostante la giovane età ha già accompagnato con i suoi ritmi leggende mondiali del jazz come Joey De Francesco, Benny Golson e Peter Bernstein. A completare il gruppo ci saranno due talentuosi musicisti, Antonio Napolitano al basso e Francesco Marziani al piano.

Il trio sarà inoltre arricchito dalla presenza del trombettista Gianfranco Campagnoli e darà vita ad un concerto che sarà un misto di sonorità jazz e soul per uno spettacolo che si prevede carico di emozioni e dal forte impatto sonoro. La seconda serata ad andare in scena sarà Elisabetta Serio 4et con special guest Sarah Jane Morris per il concerto “Te doy el gusto”. Pianista compositrice and band leader, Elisabetta Serio si ispira, primo fra tutti a Pino Daniele, ma la condivisione della musica con diversi artisti è ciò che più la rende unica nella sua ricerca stilistica. A Capri con Elisabetta ci sarà la voce unica di Sarah Jane Morris, proveniente direttamente dalla Casa del Jazz Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma dove si è esibita nei giorni scorsi.

Protagonista di un indimenticabile duetto al Festival di Sanremo con Riccardo Cocciante vincitore con “Se stiamo insieme”, Sarah Jane Morris, venticinque anni di intensa carriera di grandi successi, sensuale cantante-autrice spazia dal rock al blues al jazz e al soul con un’estensione di quattro ottave che fa letteralmente venire i brividi. A Capri riscalderà il cuore di chi la ascolterà accompagnata oltre che da Elisabetta Serio al pianoforte, anche da Jerry Popolo al sax, Aldo Capasso al contrabbasso e Leonardo De Lorenzo alla batteria.



Le serate di Jazz Inn Capri avranno inizio alle ore 21 e saranno tutte ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.



Il Festival “Jazz Inn Capri”, giunto alla sua tredicesima edizione, è promosso e organizzato dalla Città di Capri con le associazioni “Jazz Inn Capri” e “Naima” e in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e si avvale del supporto della compagnia di navigazione SNAV e dell’agenzia di comunicazione CAPRIPRESS in qualità di sponsor tecnici.