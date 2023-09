Sorrento: Massimiliano Gallo direttore artistico del Teatro Tasso che riapre Affidata con gara la gestione della struttura per i prossimi cinque anni

E' arrivata la svolta nella gestione del Teatro Tasso la prestigiosa sala ubicata nel palazzo municipale e di proprietà del Comune che sarà gestita dalla K Srl di Napoli con la direzione artistica dell'attore partenopeo Massimiliano Gallo.

Una vera e propria novità che chiude la lunga e critica stagione delle precedenti gestioni conclusesi con contenziosi giudiziari e un lungo periodo di autogestione da parte dell'Ente senza poter sviluppare le straordinarie potenzialità del teatro.

La società che si è aggiudicata la gara indetta dal comune gestirà l'attività teatrale, cinematografica, musicale e culturale della struttura per i prossimi cinque anni, praticamente fino al 2028 versando un canone mensile pari a circa 4.400 euro. Inoltre sono a carico del nuovo gestore i costi di manutenzione ordinaria, delle utenze e della programmazione artistica oltre a quelle del personale.

Una svolta importante che coincide con la nuova stagione anche culturale promossa dall'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Coppola attraverso una molteplicità di eventi e manifestazioni che, insieme al rilancio turistico, hanno riposizionato strategicamente la città dopo la crisi provocata dal covid.

Da lunedì 4 settembre il primo cittadino sarà al lido di Venezia per la presentazione alla stampa delle Giornate Professionali di Cinema in programma a dicembre in apertura del ricco programma di eventi natalizi.