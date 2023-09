A Sant'Agnello la giornata nazionale "Puliamo il mondo" Giornata ecologica domenica 24 settembre ore 9 a via Belvedere Colli di Fontanelle

Il Comune di Sant’Agnello ha aderito alla campagna nazionale “Puliamo il mondo” e domenica 24 settembre dalle ore 9 si terrà ai Colli di Fontanelle una giornata ecologica curata dai giovani del circolo “Il Melograno - A.P.S. Penisola Sorrentina”.

«L’iniziativa non intende essere una mera attività di pulizia sostitutiva di altri enti e organizzazioni a ciò deputati - specificano gli organizzatori - ma un momento di coinvolgimento e sensibilizzazione sul tema del rispetto dell’ambiente e del territorio, per incentivare nella comunità locale la crescita consapevole dei valori e dei principi di sostenibilità ambientale».

Il punto di ritrovo sarà via Belvedere. I partecipanti, senza limiti di età, potranno prendersi cura del territorio muniti del kit Legambiente e prendere parte ad un momento di condivisione, di riflessione e impegno attivo.

«Patrocinare e portare sul territorio una campagna di sensibilizzazione all’insegna dell’operatività significa far sperimentare in prima persona quanto sia importante per la collettività che ogni cittadino, nel proprio piccolo, assuma comportamenti rispettosi - dichiara il Sindaco Antonino Coppola - Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per rendere migliore la nostra terra».

“Puliamo il mondo” è il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo, edizione italiana dell’evento internazionale “Clean up the World”. Si svolge in Italia dal 1993, con l’impegno di Legambiente e la collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali, e vede coinvolti ogni anno 400mila volontari su 4000 aeree e 1300 città, per la protezione e la salvaguardia della natura.