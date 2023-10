A Sorrento la delegazione della città californiana di Dana Point E' stata inaugurata una mostra collettiva al Chiostro di San Francesco

La città di Dana Point, situata nella contea di Orange in California (USA), guidata dal sindaco Mike Frost, è ospite della Città di Sorrento per prendere parte ad un programma di incontri e di eventi organizzati nell'ambito dell'accordo di intesa siglato nel gennaio scorso tra la città statunitense e la località costiera.

L'obiettivo è quello di avviare scambi culturali nel campo della musica e dell'arte, anche con il coinvolgimento delle scuole, e di esperienze sul fronte della sostenibilità e del turismo green.

Gli ospiti stranieri sono stati accolti da sindaco Massimo Coppola e oltre alla rappresentanza istituzionale di Dana Point sono a Sorrento i vertici dell'associazione Dana Point Sister Cities International presieduta da Robert Zasa, della Camera di Commercio di Dana Point, guidata da Vickie McMurchie e alcuni artisti protagonisti della mostra collettiva intitolata “Dana Point - Sorrento evocative seascapes” visitabile al chiostro di San Francesco fino al 14 ottobre, dalle ore 10 alle 18, a cura di Karin Schnell e Rossella Savarese.

Sei gli artisti coinvolti: Dawn Buckingham, Monica Edwards, David Kizziar, Fernando Micheli, Mike Tauber e Cydette Vikander provenienti dalla California meridionale e l'italiano Antonio Di Viccaro, spatolista riconosciuto a livello internazionale come il poeta del colore.

Con il coordinamento della responsabile delle Relazioni Internazionali, Silvana Gargiulo, si terranno inoltre incontri con il Rotary Club Penisola Sorrentina, con il Sant'Anna Institute e con il liceo Publio Virgilio Marone per promuovere gli scambi didattici tra le istituzioni scolastiche e per favorire la presenza di studenti delle università americane a Sorrento.