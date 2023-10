Vie del Mare tratta Sorrento-Napoli: arriva l'abbonamento unico Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola: sono state accolte le nostre richieste

Le vie del mare rappresentano un'importante alternativa sul fronte della mobilità in entrata e in uscita dalla Penisola Sorrentina e per i pendolari che quotidianamente le utilizzano sulla tratta Sorrento-Napoli-Sorrento arriva l'abbonamento unico.

Un importante risultato invocato dal sindaco Massimo Coppola per rispondere alla domanda di tanti cittadini e che hanno alimentato il confronto con le compagnie di navigazione Alilauro e Nlg presso la Prefettura di Napoli.

Grazie alla disponibilità dei vertici di queste compagnie di navigazione si è giunti all'accordo: "Si tratta di un importante risultato, da tempo invocato, per venire incontro alle esigenze di lavoratori e studenti che ogni giorno devono raggiungere Napoli - spiega il sindaco Coppola - In questo modo abbiamo raggiunto un duplice obiettivo: un risparmio economico per i nostri cittadini pendolari che, con un unico abbonamento, potranno utilizzare indifferentemente le corse attuate dalle due società, e un conseguente vantaggio anche in termini di mobilità".

Le procedure per l'acquisto degli abbonamenti, fanno sapere le due società, saranno pubblicate a breve sui rispettivi siti istituzionali, unitamente agli orari in vigore dal 3 novembre prossimo.