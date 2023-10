Sorrento, le studentesse dei licei a lezione di "prevenzione oncologica" Il progetto "Ottobre in rosa" sta riscuotendo un significativo successo nella popolazione femminile

"Ottobre in Rosa" è il titolo dell'iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Sorrento presieduta da Carla Agrillo per sensibilizzare le donne, in particolare le più giovani, a cominciare dalle scuole superiori, sull'importanza della prevenzione nella diagnosi del tumore al seno.

Nell'aula consiliare a dare il benvenuto alle studentesse del Liceo Scientifico "G. Salvemini" e dell'Istituto Tecnico "San Paolo" è stato Luigi Di Prisco, presidente del consiglio comunale, e il seminario è stato coordinato dal dottor Vittorio Di Maio, chiururgo dell'Ospedale di Sorrento, e responsabile della Consulta Sanità.

Il tumore al seno rappresenta la patologia più diffusa nelle donne fino a 50 anni d'età (sui casi totali che si registrano l'1% riguarda anche gli uomini) e nel 2022 dono stati 55mila i casi accertati. Di questi l'88% hanno dato esito positivo alle cure con una sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. Numeri che infondono ottimismo per i progressi che si registrano sul fronte delle terapie, anche se il numero di questa patologia, statistiche alla mano, è destinato a crescere anno dopo anno per cui la prevenzione rappresenta l'arma migliore per ridurre i rischi sapendo che ci sono fattori secondari, come l'ereditarietà, che non possono essere contrastati.

Per Carla Agrillo il progetto ha avuto una lunga gestazione proprio per l'importanza che riveste il tema e questo mese dedicato all'informazione è stato coordinato insieme alla Consulta Sanità del Comune con una sinergia significativa e l'impegno a proseguire su questra strada esponendo alla studentesse la sua esperienza, di parecchi anni fa, da cui è guarita non senza pesanti ripercussioni sul piano psicologico che ha superato coin forza di volontà e supporto psicologico con spirito di fede.