Sant'Agnello, musicoterapia e yoga per gli anziani ospiti della casa di riposo Iniziativa dell'assessorato ai servizi sociali per la terza età

Prendono il via i percorsi di Yoga&Music per il Centro Anziani e di Musicoterapia per gli ospiti della Casa di Riposo San Giuseppe, patrocinati dall'Amministrazione comunale e curati dall’associazione Meraki. «La musicoterapia ha dimostrato di avere innumerevoli benefici per la salute mentale e il benessere degli anziani - spiega la musicoterapista Fiorella Spiezia - e siamo onorati di portare questa preziosa esperienza alla comunità di Sant'Agnello. Grazie al Comune per averlo reso possibile. Questa collaborazione dimostra quanto sia importante il benessere della nostra comunità».

Sono noti i vantaggi della musicoterapia su sistema cardiocircolatorio, memoria, umore e concentrazione, nonché per aumentare la socializzazione, facilitare l’apprendimento e per riconnettersi al proprio bagaglio sonoro-culturale.

«Sin dal primo momento la nostra attività politica è stata per la gente e tra la gente - dichiara Maria Russo vice sindaco con delega alle politiche sociali - Se crediamo siano fondamentali l’inclusione e l’attenzione a tutti i componenti della nostra comunità, questi appuntamenti con i nostri anziani acquisiscono un valore ancora più grande. È un momento di arricchimento, un’opportunità per stare insieme, per sviluppare la curiosità verso qualcosa di nuovo».

I partecipanti agli incontri saranno protagonisti di un percorso ricco di strumenti, suoni e stimoli sensoriali, calibrato sui tempi e sulle modalità di assorbimento propri della fascia d’età interessata. «Affianchiamo le realtà che con amore si prendono cura degli anziani della nostra comunità - aggiunge il sindaco Antonino Coppola - per contribuire a creare un clima sempre più accogliente e familiare, per alleviare la solitudine e impegnare il tempo, soprattutto quando sembra scorrere troppo lentamente».

