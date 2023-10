Distretto urbano del commercio: arriva il riconoscimento della Regione Il sindaco Tito d’Errico ad Acerra: "Un altra tappa importante per la crescita della città"

La regione Campania ha riconosciuto il distretto urbano del commercio della città di Acerra iscrivendolo nell’elenco regionale degli ambiti territoriali distretti del commercio.

Una scelta che accoglie la richiesta di istituzione del Duc di Acerra approvata prima in giunta e poi in

consiglio comunale, per un provvedimento che intende favorire le attività commerciali presenti su

tutto il territorio cittadino.

“Un’altra tappa importante per la crescita di Acerra, non solo sotto il profilo economico, ma anche dal punto di vista culturale e turistico attraverso la riscoperta delle ‘origini’, dove i centri urbani erano il motore della comunità - sottolinea il sindaco Tito d’Errico - un ulteriore elemento che può rendere la città ancora più attrattiva dando alla categoria quel necessario supporto per rimanere competitivi sul mercato.

Il riconoscimento del distretto urbano del commercio di Acerra testimonia come il rilancio delle attività locali sia una delle priorità dell’amministrazione comunale che lo sta dimostrando con una serie di interventi mirati a mantenere vivace il tessuto commerciale urbano”.