A Sorrento "Novembre Azzurro" per la prevenzione delle patologie prostatiche Nuova iniziativa del comune organizzata dalla commissione sanità, si parte venerdì 17 alle ore 18

Continua l'impegno dell'Amministrazione Comunale sul fronte dell'informazione sanitaria per attuare politiche di prevenzione grazie alle iniziative poste in essere dalla Consulta Comunale per la Sanità coordinata dal dottor Vittorio Di Maio.

Dopo "Ottobre Rosa" dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella prende il via "Novembre Azzurro", una campagna nazionale di sensibilizzazione rivolta agli uomini per la prevenzione urologica e andrologica con particolare riferimento alle patologie prostatiche.

Tema della giornata in programma per Venerdì 17 novembre alle ore 18 nella sala consiliare "Attualità in tema di prevenzione urologica e andrologica".

Nel 2022 in Italia si sono registrate 36mila diagnosi di cancro alla prostata, che colpisce sempre più gli under 50. Il numero di nuovi casi in questa popolazione, infatti, cresce del 3,4% l’anno.