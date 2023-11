"Buon ponte dell'arcobaleno Kira", la questura dice addio al cane poliziotto Gli agenti : avevi un fiuto eccezionale, non ti dimenticheremo mai

"Buon ponte dell'arcobaleno Kira, che sia colorato come la pallina che era il tuo giochino inseparabile. Sei stata un eccellente poliziotto e collega perfetto di Anna con la quale avete portato a termine brillanti operazioni antidroga alla Questura di Napoli.

Una malattia improvvisa ti ha portata via dall'affetto di Anna, ma la tua simpatia e il tuo impeccabile fiuto non verranno mai dimenticati da chi ti ha conosciuta". Così gli agenti della Questura di Napoli salutano l'eccellente cane poliziotto, protagonista di numerose operazioni antidrogra in città.