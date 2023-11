Sorrento, cresce l'attesa per l'accensione del grande albero di Natale in piazza Sabato 25 novembre alle 18 la città si illumina per il Natale fino al 21 gennaio

E' iniziato il conto alla rovescia in attesa del grande evento dell'accensione dell'albero di natale in Piazza Tasso e delle luminarie che danno il via alle festività natalizie a Sorrento.

L'appuntamento è per sabato 25 novembre alle ore 18 quando il sindaco Massimo Coppola "aprirà le danze" di quella che si prospetta essere come una straordinaria stagione di eventi per allietare il Natale dei residenti e dei tanti ospiti che trascorreranno le festività in città dove si prevede il tutto esaurito tra Natale, Capodanno e l'Epifania.

"Lights that speak in Sorrento", ovvero luci che parlano a Sorrento, contrassegna il Natale 2023 nell'annata dei record in previsione di un 2024 che confermerà il successo di una strategia di rilancio della città a livello internazionale mettendosi definitivamente alle spalle la stagione pandemica.

Numeri che finalmente concretizzano quell'obiettivo della "destagionalizzazione" dell'offerta turistica indispensabile per compiere un passo in avanti definitivo sulla strada dell'affermazione del brand cittadino.

Dal 25 novembre si succederanno quotidiani appuntamenti in ogni angolo della città per soddisfare le aspettative di una comunità che ha ritrovato il proprio protagonismo a tutti i livelli ed è impegnata, con l'Amministrazione, a centrare importanti obiettivi per consolidarne la dimensione di città accogliente e sostenibile dove anche la cultura gioca un ruolo fondamentale nelle politiche di promozione dell'identità territoriale.

Subito dopo l'accensione delle luminarie sarà il cinema a tenere banco dal 27 novembre all'1 dicembre con le Giornate Professionali del Cinema di Sorrento, un appuntamento per addetti ai lavori del comparto ma che si apre alla città accogliendo i protagonisti della cinematografia nazionale e internazionale che non disertano la convention sorrentina in attesa del ritorno degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento annunciati dal neo direttore artistico del Teatro Tasso, l'attore Massimiliano Gallo che dirigerà la rinascita artistico-culturale del teatro cittadino dove si sta completando il restyling dell'arredamento.