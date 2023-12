Area Vesuviana, quattro Comuni fondano la prima Comunità Energetica Rinnovabile San Giuseppe Vesuviano è il comune capofila del progetto Power Up

Nasce nell'area vesuviana per iniziativa dei comuni di San Giuseppe Vesuviano, Striano, Palma Campania e San Gennaro Vesuviano la prima CER, Comunità Energetica Rinnovabile, con il progetto "Power Up" il cui obiettivo è quello di creare delle CER per mettere insieme vari soggetti, pubblici e privati, e costituire forme associative con un modello di auto produzione di energia rinnovabile e raggiungere così una maggiore indipendenza ed efficienza energetica.

Inoltre rappresenta un sostengo ad affrontare l’attuale crisi energetica e l’alto costo delle forniture, intercettando anche contributi per la valorizzazione e l’utilizzo delle fonti rinnovabili elettriche e termiche che verranno messi a disposizione a livello nazionale e regionale.

L’Ufficio Comune di Sostenibilità Ambientale - U.C.S.A. - è partner di questo Progetto denominato “Power up: the catalyst for social innovation in the energy market” e nei vari workshop organizzati nei mesi scorsi per la cittadinanza nei due comuni pilota, San Giuseppe Vesuviano e Palma Campania, sono state descritte non solo le possibili trasformazioni del settore energetico locale, ma anche culturale, mirando ad un cambiamento delle percezioni e degli atteggiamenti della cittadinanza in tema di utilizzo/risparmio dell’energia, sia su scala locale sia globale, per una maggiore consapevolezza circa le proprie scelte energetiche.

I Sindaci nella conferenza dell'UCSA hanno deliberato di voler costituire una CER tutti insieme. Di qui la presa d'atto del Comune capofila, San Giuseppe Vesuviano, e la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di enti pubblici e privati non profit a voler aderire come soci fondatori. Possono manifestare proprio interesse anche i cittadini dei territori dell’Ufficio Comune che vogliono partecipare ad un percorso di co-progettazione e ingresso nella CER.

L’interesse di voler valutare la partecipazione ad una CER, non vincolante in nessun modo, deve essere trasmessa al Comune di San Giuseppe entro le ore 12 di Martedì 5 dicembre prossimo, compilando e inviando a mezzo posta elettronica la modulistica scaricabile dal sito dell’Ente.