Sorrento, migliaia di visitatori per lo spettacolo delle luminarie natalizie La Città del Tasso presa d'assalto dai turisti suggestionati dalle magie delle luminarie

Una città, Sorrento, dove lo sfavillio delle luci di Natale nel primo week-end di dicembre ha richiamato migliaia di visitatori che hanno affollato la città rendendo vano ogni tentativo di trovare un posto nei parcheggi cittadini. Le luminarie natalizie allestite in città si sono rivelate subito una straordinaria attrazione offrendo uno spettacolo senza precedenti ripreso con migliaia e migliaia di selfie rilanciati sui social.

Eppure nella serata inaugurale di una settimana fa è stato scongiurato in extremis il tentativo di provocare un corto circuito al momento dell'accensione delle luminarie. Gli addetti si sono infatti accorti che qualcosa non funzionava ed hanno scoperto che qualcuno aveva invertito alcuni fili elettrici all'altezza di quattro metri nella Piazza Lauro, ma anche in altri punti della città. Il tempestivo intervento è servito a scongiurare il black out che ne sarebbe conseguito e che avrebbe potuto provocare danni sicuramente peggiori.

La ditta che ha curato l'allestimento delle luminarie ha sporto una denuncia e si stanno vagliando anche le immagini della videosorveglianza per individuare i possibili autori del tentato boicottaggio.

In ogni caso Sorrento splende e risplende come mai negli anni passati con grande soddisfazione del primo cittadino, Massimo Coppola, che in serata ha inaugurato il grande villaggio di Babbo Natale in Villa Fiorentino con una manifestazione che ha visto partecipare centinaia di bambin festantii. Un Natale dai grandi numeri a Sorrento che offre oltre cento eventi artistico-culturali e manifestazioni che dureranno fino al 21 gennaio di cui il sindaco Coppola parlerà lunedì 4 dicembre in collegamento con ottochannel.tv nel programma "Campania Live" condotto da Imma Tedesco.