Sant'Agnello, notificato il ricorso al Tar sull'Ospedale Unico della Penisola Il commissario ad acta del progetto, ing. Gennaro Sosto, ha chiesto anche un maxi risarcimento danni

Si riapre la partita sull'Ospedale Unico della Penisola Sorrentina che l'Amministrazione del sindaco Antonino Coppola aveva affossato bocciando il progetto in consiglio comunale. E' stato infatti oggi notificato al primo cittadino santanellese il ricorso al Tar dell'ing. Gennaro Sosto, commissario ad acta per la realizzazione del progetto e già direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud (oggi alla guida dell'Asl di Salerno) col quale vengono smentite minuziosamente e in punta di diritto le tesi dell'Amministrazione comunale. Inoltre il ricorso contiene anche la richiesta di risarcimento danni di circa 100 mln di euro per l'improvvida decisione del consiglio che avrebbe agito compromettendo l'interesse pubblico secondo il commissario.

Una corposo ricorso firmato dall'avv. Augusto Chiosi che ripercorre tutte le tappe del lungo iter che ha contraddistinto l'ideazione e la progettazione dell'opera, nonchè i passaggi istituzionali in sede comunale e regionale per realizzare un ospedale richiesto da sette amministrazioni comunali, le sei della Penisola Sorrentina e Positano.

Una vera bomba che cade sulla testa dell'Amministrazione di Sant'Agnello e che è stata notificata, oltre che alla stessa Regione Campania, anche agli altri Sindaci che sono parte in causa nel procedimento amministrativo, ma che sottoscrivendo un documento con cui invitavano il sindaco Coppola ad approvare l'opera non hanno assunto responabilità contestate dal Commissario Sosto e che dovranno costituirsi anch'essi per tutela dell'interesse generale violato dall'amministrazione di Sant'Agnello.

Per il sindaco Coppola e per il gruppo di maggioranza (ad esclusione dell'assessore Corrado Fattorusso allontanatosi dall'aula quando si è discusso dell'argomento e del consigliere Pietro Gnarra assente) che hnno votato l'atto che decretava la fine del programma ospedaliero regionale per la Penisola Sorrentina, ora si prospetta un contenzioso complicato e rischioso per gli effetti legali e contabili conessi al procedimento.

(Nella foto: da sinistra il dottor Giuseppe Russo, direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, e l'ing. Gennaro Sosto commissario ad acta per il progetto Ospedale Unico).