Carnevale di Saviano: pronti alla partenza con il tradizionale fucarone Un programma collaterale animerà anche quest’anno i dieci giorni di festa

Con l’accensione del tradizionale fucarone di domani mercoledì 17 gennaio, prende il via ufficialmente la quarantaquattresima edizione del carnevale di Saviano 2024, la kermesse che gira tutta intorno alle sfilate degli undici carri allegorici, in rappresentanza di 13 comitati, di domenica 11 e martedì 13. Domenica 4 invece, ci sarà la presentazione dei carri realizzati secondo i canoni della tradizione locale in cartapesta e polistirolo con movenze elettromeccaniche.

La festa, organizzata dall’associazione fondazione carnevale savianese con il patrocinio del comune di Saviano, della città metropolitana di Napoli e della Regione Campania, è ricca di un programma collaterale che animerà anche quest’anno i dieci giorni di festa: spettacoli musicali e serate enogastronomiche con il festival degli artisti di strada.

Tra gli spettacoli spicca l’evento di domenica 3 “Nostalgia 90”, il concerto di musica dance degli anni 90 con spettacolari e suggestivi effetti e coreografie.

“Questo - dice Pasquale Napolitano, presidente dell’associazione “Carnevale Savianese” - sarà l’ultimo carnevale organizzato da questa associazione, per la prossima edizione infatti, lavorerà la fondazione costituita dal comune e i cui membri del consiglio direttivo sono già stati eletti dal consiglio comunale.

Sarà ancora una volta una festa aperta e partecipativa che richiamerà a Saviano migliaia di spettatori”

L’apertura ufficiale dunque è prevista per mercoledì alle 17.30 con il corteo storico “La Repubblica di Masaniello” mentre alle 19.00 nel parcheggio della scuola di via Miccoli ci sarà l’accensione del fucarone a cura delle associazioni “Agm production” e Rione Capocaccia” in collaborazione con l’Istituto alberghiero L. de Medici di Ottaviano; l’Iss Montalcini - Ferraris di Saviano, l’I.C. 2 A. Ciccone di Saviano, i comitati carri e le associazioni del carnevale.