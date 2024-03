Casoria: comune tende la mano a famiglie in difficoltà Aiuti per lavoratrici, sostegno a sport e scuola per diversamente abili, anziani e Dopo di noi

L’amministrazione comunale targata Raffaele Bene apre a diverse opportunità per le fasce più deboli della popolazione. Nelle ultime ore sono stati pubblicati diversi avvisi con possibilità concrete di aiuto al fine di tendere una mano a chi è in difficoltà.

Il primo avviso, che vede Casoria come comune capofila dell’Ambito 18, riguarda il fondo per l’inclusione delle persone con disabilità con la manifestazione di interesse per progetti sia pubblici che privati mirati alla gestione di corsi e attività sportive per persone diversamente abili.

Il lavoro del Settore Servizi Sociali, rappresentato dall’assessore Paola Ambrosio, si è concentrato molto sulle famiglie: entro il 26 marzo vanno presentate le domande per le manifestazioni di interesse come partner per l’orientamento e il supporto alle donne prive di occupazione per favorire l’inserimento lavorativo e garantire l’attivazione dei servizi di nido, micronido e altre facilitazioni per le famiglie delle lavoratrici.

Attraverso la gara indetta, sarà possibile ricercare operatori socio sanitari per garantire l’autonomia degli anziani non autosufficienti elargendo delle somme per le annualità 2020, 2021 e 2022, valutando sempre i progetti ammissibili.

Un altro avviso importante riguarda l’attivazione di progetti personalizzati per il Dopo di Noi per il supporto familiare a persone con disabilità: in questo caso la scadenza è fissata per il 5 aprile. Altri avvisi in atto di grande rilevanza riguardano la concessione di contributi a titolo di rimborso spese per trasporto in favore di disabili ai fini riabilitativi e/o scolastici e quello relativo alle attività di coprogettazione per la valorizzazione dei beni confiscati da destinare ad attività nel settore sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio sanitaria, educazione, istruzione e formazione volti a soddisfare, mediante soluzioni innovative, i fabbisogni rilevati dalla comunità locale. Dopo l’istituzione è stata anche avviata la ricerca del Garante del Comune di Casoria per il contrasto ad ogni tipo di discriminazione e per i diritti delle persone LGBTQ+. Sul sito del Comune di Casoria sono presenti tutti gli avvisi con le relative modalità di partecipazione.

“Il mandato che stiamo portando a termine è stato caratterizzato da un’attenzione costante verso il Settore dei Servizi Sociali e di conseguenza verso le fasce deboli. Raccogliamo ora i frutti di questo impegno assiduo con iniziative non scontate come il supporto alle famiglie lavoratrici, allo sport per i diversamente abili e il Dopo di Noi” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.