Successo per le gare dello skateboard nel Centro "Pino Daniele" di Caivano Decretati i cinque vincitori

Grande successo e partecipazione per le prime importanti gare allo skatepark nel Centro “Pino Daniele” di Caivano.

Sono arrivati da tutta italia gli atleti e gli appassionati dello skateboard per dar vita al campionato nelle categorie junior, open e master. L’evento è stato patrocinato da Sport e Salute e Illumina Caivano ed organizzato da Napoli Sk8 ASD di Massimo Calviati e dal Comitato Regionale Campano della FISR ( Federazione Italiana sport rotellistici ) in collaborazione con Napoli Skateboarding ASD, Surf Your City e Roller Avellino ASD, tutte associazioni impegnate per lo sviluppo delle skate school e dello skateboarding in Campania.

Lo “stadio” dello skate, campo di gara internazionale di livello medio/alto di difficoltà, è stato inaugurato lo scorso maggio dalla premier Meloni, all’interno dell’ex centro Delphinia, ed ha così avuto il battesimo agonistico con le gare, sia maschili che femminili, nelle tre categorie open, junior e master ma che ha visto anche tantissimi “aspiranti skaters” cimentarsi nelle prime manovre durante le pause delle gare.

Tutte le fasi di gara e le premiazioni sono state raccontate dallo speaker Livio Annunziata di Surf Your City Napoli e grande soddisfazione per tutta l’organizzazione è stata espressa da Nicola Perrone direttore del Centro “Pino Daniele” e dal Presidente de Comitato regionale della FISR Francesco Rossi.

Ecco i nomi dei vincitori:

- Junior femminile Greta Cecconi 10 anni Napoli Skateboarding Asd

- junior maschile Alessio Buccione 8 anni Napoli Skateboarding Asd

- ?Open Femminile Giorgia Tomeo 16 anni Roller Avellino Asd

- ?open Maschile Fabrizio Russo 18 anni di Caserta tesserato per Napoli Skateboarding Asd

- ?master maschile Paolo Giannattasio 45 anni di Battipaglia per Napoli skateboarding Asd

Lo Skatebord è disciplina Olimpica dal 2020 e a Parigi, tra qualche settimana, parteciperanno anche due italiani, Alex Sorgente e Alessandro Mazzara, inseriti nelle fase finale dei migliori 22 al mondo, un ottimo risultato se si pensa che nel mondo esistono oltre 90 milioni di Skateboarders.

Qualche curiosità: ci sono tante discipline nello skateboard, tra le più seguite lo Street, il Surf, lo slalom, il longoboard e il longboard dancing fino al downhill, dove il nostro Stefano Barbizzi è campione del mondo.

Negli ultimi anni il numero di praticanti è enormemente aumentato, soprattutto in campo femminile; alle Olimpiadi di Tokyo lo Skateboarding è stato lo sport più visto sui social, superando calcio, basket ed atletica.

Ci sono due andature, regular (piede sx avanti) Goofy (piede destro avanti), il salto, la manovra principe, si chiama Ollie, soprannome dell’inventore Alan Gelfand.

Se con un salto la tavola gira sul proprio asse, è un FLIP mentre le manovre di scivolamento sui tubi e sui muretti, se fatte con il legno della tavola si chiamano SLIDE, se fatte con gli attacchi di ferro si chiamano “GRIND”.