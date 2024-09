Comiziano, rinvenuta una discarica di rifiuti a cielo aperto La segnalazione della Guardia Agroforestale Italiana

Operatori della Guardia Agroforestale Italiana hanno rinvenuto in via Campo, nel comune di Comiziano, una discarica di rifiuti a cielo aperto. Il personale dell'associazione ha denunciato che "la presenza era già stata informalmente segnalata ad inizio agosto ma, a distanza di oltre un mese, i rifiuti non sono stati ancora rimossi".

In particolare sono stati rinvenuti otto sacchi contenenti pneumatici, rifiuti di giardinaggio, un seggiolone, mobili, materiale elettrico, vestiario, una tanica da 10 litri di olio exstravergine d’oliva, vari detersivi. A terra, inoltre, sono stati rinvenuti quaderni e altri rifiuti.

"Considerata la pericolosità di alcuni rifiuti presenti ed il pregio ambientale dell'area - l'appello rivolto alle istituzioni dal responsabile di zona della Guardia Agroforestale Italiana, Andrea Palmese - sarebbe opportuno provvedere quanto prima alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi".