A Somma Vesuviana parte la Ztl: risultato storico in paese Sarà definitivamente in vigore con il sistema elettronico di rilevamento degli accessi ai varchi

"E’ una notizia epocale per Somma Vesuviana: parte la prima Ztl nella storia del nostro paese. Dal 23 Dicembre in preesercizio per trenta giorni e per tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica, la zona a traffico limitato sarà attiva dalle ore 17 alle ore 6 con chiusura dei varchi di Via Ferrante D’Aragona, all’intersezione con Via Portaterra, di Via Castello, all’intersezione con via Circumvallazione, di Via Piccioli all’intersezione con via San Giovanni de Matha.

In questi trenta giorni daremo la possibilità a tutti i cittadini di adeguarsi e di conoscere meglio il regolamento. Terminati i trenta giorni, la zona a traffico limitato entrerà in vigore definitivamente, in esercizio ordinario ed a tutti gli effetti di legge con il nuovo sistema elettronico di rilevazione degli accessi veicolari.

La Ztl sarà attiva anche nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle ore 6 del mattino seguente.

Nel gtempo il borgo Antico di Somma Vesuviana, diventerà un Borgo Turistico di grande attrazione. Con questa chiusura si darà la possibilità ai tanti clienti dei locali ma anche ai turisti, di camminare e di vivere in serenità i luoghi. Il Borgo Antico del Casamale, di recente è stato scelto dal FAI per le Giornate Nazionali d’Autunno e sono tanti i meravigliosi monumenti che potranno essere sempre più aperti. All’interno del Borgo abbiamo la millenaria chiesa de La Collegiata con affreschi del ‘600 e del ‘700, ma abbiamo anche il murales dello street – artist argentino Francisco Bosoletti, l’Hub – Side di Tramandars con la mostra permanente di Vittorio Valiante. Ricordo ancora gli splendidi cortili antichi, la Cinta Muraria Aragonese, il Castello di Lucrezia D’Alagno. Tutti monumenti che saranno sempre più visitabili. Di recente, abbiamo anche incontrato la Soprintendenza.

Nel 2025 avremo aperture mensili della Villa Augustea che saranno di grande richiamo turistico e nelle stesse giornate verranno organizzate anche escursioni turistiche, con il coinvolgimento del Borgo Antico.

Il centro storico del Casamale è inoltre teatro di importanti tradizioni come la Festa delle Lucerne, i Riti della Montagna e altre ancora. Finalmente il Borgo potrà essere anche più attrattivo anche per i giovani ed in modo più regolare ”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

E’ un grande risultato!

"Siamo dinanzi ad un grande risultato, quasi epocale per questo territorio. Ricordo che Somma Vesuviana ha un Borgo Antico, quale il Casamale, molto caratteristico e del quale prendersi cura. Con la ZTL e il potenziamento del parcheggio bipiano situato in Via Torre andiamo ad operare un intervento che, nel tempo, farà del Borgo Antico del Casamale, un punto costante di ritrovo dei giovani e un punto di grande attrazione turistica. La Zona a Traffico Limitato è una grande opportunità per i cittadini e per le attività ricettive e di ristorazione. Inoltre su tutto il territorio, ma a tappe - ha dichiarato Mauro Polliere, assessore alla mobilità del Comune di Somma Vesuvaina, nel napoletano - stiamo sperimentando soluzioni al fine di cercare di arrivare ad un miglioramento della mobilità. Ad esempio, dal mese di giugno avevamo cambiato il senso di marcia in Via Santa Aloia.

Dopo sei mesi la sperimentazione è terminata e ne stiamo valutando vantaggi e svantaggi. Intanto abbiamo ripristinato il senso di marcia d’origine. Ringrazio il corpo di polizia municipale, guidato dal comandante Ciro Bruno che pur se sottodimenzionato è impegnato in molteplici attività sul territorio".