Obiettivi 2024, Casoria: Bene blinda l’operato degli assessori "Abbiamo messo un punto decisivo nell’agenda degli impegni presi"

"Con gli ultimi due consigli comunali abbiamo messo un punto decisivo nell’agenda degli impegni presi. La convenzione con Casoria ambiente e le nuove risorse ai pics sono il suggello alla continuità con la prima consiliatura ma soprattutto ci permettono di programmare il futuro della nostra Città”.

Così il sindaco Raffaele Bene fa il punto sugli obiettivi raggiunti, al termine delle ultime sedute dell’anno del consiglio comunale.

“Tenendo conto che la squadra di governo lavora in formazione completa da quattro mesi qualsiasi ragionamento sulla giunta appare come già di per sè singolare, a prescindere dai risultati già conseguiti e da quelli sui quali lavorare. L’operato sul fronte della Cultura e dello Sport sta portando a grande fermento in città sia per le associazioni sportive che per gli eventi culturali: basti pensare al ritorno dei concerti al PalaCasoria ed alle iniziative già avviate per Natale e per le celebrazioni di San Mauro”.

“Le difficoltà registrate su alcuni temi, che pure non vanno negate, non possono essere l’occasione per azioni pretestuose volte a minare l’autorevolezza di ogni singolo componente dell’esecutivo e quindi dell’intera giunta.

Questo non è il tempo dei personalismi ma della responsabilità. Amare Casoria significa anche guardare al bene complessivo piuttosto che al ragionamento sui singoli. Sull’operato dei Settori abbiamo già dato ampie rassicurazioni sul fatto che ci saranno verifiche ed accertamenti di eventuali responsabilità” ha concluso Bene.