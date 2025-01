Befana solidale ad Acerra: enti del terzo settore in campo Un momento di solidarietà, finalizzato a regalare un sorriso ai bambini del territorio

Si terrà domani, domenica 5 gennaio 2025, a partire dalle ore 10.00, ad Acerra, villa comunale, in via Manzoni, l'iniziativa "befana solidale", promossa dall'associazione nuovo avvenire, in collaborazione con "Unilpe nel sociale", patrocinata dal comune di Acerra e a cui hanno aderito diversi enti del terzo settore e culturali.

"Un momento di solidarietà, finalizzato a regalare un sorriso ai bambini del territorio. L'iniziativa, ideata nel 2008, per il terzo anno consecutivo viene realizzata su Acerra.

Sarà una mattinata di festa, all'insegna dell'allegria, dedicata a bimbi e famiglie", ha dichiarato il presidente di nuovo avvenire Stefano Pisaniello.