Tito d'Errico: "La cultura resta un punto di forza di Acerra" Il percorso di crescita avviato da questa amministrazione comunale va avanti

“La candidatura di Acerra a Capitale Italiana della cultura 2027 ha rappresentato un netto cambio di passo per una nuova narrazione della città.

Un’occasione che ha creato un rinnovato spirito di coesione, di entusiasmo, di partecipazione per farci conoscere e rendere ancora più attrattivo il nostro territorio grazie alle numerose iniziative organizzate per diffondere la storia, la tradizione e la bellezza del patrimonio di Acerra". Lo scrive in una nota il sindaco Tito d'Errico.

"Acerra non sarà capitale italiana della cultura 2027, ma stiamo dimostrando che la cultura è un punto di forza di Acerra.

Il percorso di crescita avviato da questa amministrazione comunale in continuità con quelle precedenti va decisamente avanti. Siamo consapevoli delle criticità e perciò lavoriamo in maniera incessante e responsabile per risolverle.

Ma sappiamo benissimo, allo stesso tempo, che siamo in piena attività per costruire un futuro da protagonista centrando gli obiettivi di sviluppo”.