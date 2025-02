Sport e scuola: Studenti delle superiori disegnano la nuova maglia del Casoria Il sindaco Bene: "Sinergia per dare opportunità concrete ai nostri giovani"

Il comune di Casoria è lieto di sostenere un’iniziativa innovativa promossa dalla squadra di calcio locale, che coinvolgerà attivamente gli studenti di due istituti superiori cittadini, il liceo Gandhi e l’istituto Torrente, nella creazione della divisa ufficiale per la prossima stagione sportiva.

Gli studenti saranno chiamati, infatti, a disegnare e poi scegliere attraverso un contest sui social la maglia della “Viola del Sud” per la stagione 2025/2026, rispettando poche direttive (su tutte la prevalenza cromatica).

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica di collaborazione tra il mondo dello sport e quello della scuola, con l’obiettivo di valorizzare il talento e la creatività dei giovani, rendendoli protagonisti di un progetto che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. La settimana scorsa si è tenuto il primo incontro presso il liceo Gandhi alla presenza del presidente della Ssc Casoria 1979 Fabio Baraldi e di rappresentanti della società viola; giovedì prossimo l’iniziativa sarà replicata all’istituto Torrente. Si tratta del primo passo verso un percorso di osmosi tra sport e giovani del territorio che potrebbe condurre in futuro anche a percorsi di alternanza scuola-lavoro in un’ottica di sinergia e radicamento all’interno della comunità.

Il sindaco Raffaele Bene ha espresso vivo apprezzamento per il progetto, sottolineando le opportunità che potrebbe aprire per il futuro:

“Siamo orgogliosi di questa iniziativa che mette al centro i nostri giovani, dando loro la possibilità di esprimersi in un contesto professionale e di sentirsi parte attiva della realtà sportiva locale. Stiamo valutando la possibilità di avviare percorsi di scuola-lavoro che possano dare continuità a progetti di questo tipo, rafforzando il legame tra formazione e mondo del lavoro”. Soddisfatto anche il vicesindaco e assessore allo Sport Gaetano Palumbo: “Lo sport non può prescindere dai giovani del territorio di riferimento e questa iniziativa va in tal senso”.

Il presidente del Casoria Calcio, Fabio Baraldi, ha voluto condividere il proprio pensiero, coi giovani protagonisti del contest:

“Voglio fare qualcosa che sia nostro e del Casoria, perché sto investendo tanto su di voi e sul vostro futuro. Vorrei ricevere il vostro supporto e preferirei provenisse tutto dal cuore, come d’altronde deriva ogni mio gesto rivolto al bene di questa squadra.”

L’amministrazione comunale ribadisce il proprio sostegno a progetti che promuovano l’inclusione e la crescita dei giovani attraverso esperienze concrete, convinta che lo sport e la formazione possano rappresentare strumenti fondamentali per lo sviluppo della comunità.