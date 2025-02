Indagato per truffa e auto riciclaggio: vende Ferrari e Porsche Nel frattempo comprava fuoriserie per sé

Un commerciante di auto di lusso di Caivano, in provincia di Napoli, è finito sotto indagine dopo aver truffato due clienti che avevano acquistato da lui due fuoriserie: una Ferrari 488 Pista e una Porsche 992 Carrera, per un valore totale di 330.000 euro. L'uomo aveva ricevuto in diverse tranche la somma pattuita, ma le vetture non sono mai arrivate nelle mani dei compratori.

L'indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Napoli, ha rivelato che invece di consegnare le auto promesse, il commerciante ha utilizzato il denaro ricevuto per acquistare una Porsche GT3 RS, un modello da competizione, in Germania. Un acquisto che ha fatto sospettare le autorità di un possibile traffico illecito di veicoli di lusso.

Il gip di Napoli Nord, dopo aver preso visione delle indagini, ha emesso una misura cautelare che obbliga l'uomo a firmare presso la stazione dei carabinieri. Successivamente, il Tribunale del Riesame ha confermato l'obbligo di dimora, limitando la sua libertà di movimento al Comune di residenza. La Cassazione, a cui l'indagato si era rivolto per cercare di annullare la misura, ha confermato la decisione.

Il commerciante ora deve rispondere di truffa e auto riciclaggio, crimini legati a un'attività che, secondo le indagini, nascondeva un giro di affari poco chiari. La vicenda ha suscitato scalpore, soprattutto tra gli appassionati di auto di lusso, che vedono in questo episodio un esempio di come alcuni soggetti possano approfittare della passione per i veicoli esclusivi per ingannare i consumatori.