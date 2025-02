Carbonara, scoperte due discariche a cielo aperto: chiesta la bonifica In via Cimitero sequestrata la cella frigo scoperta a novembre

Prosegue il monitoraggio del territorio da parte degli operatori della Guardia Agroforestale Italiana che, nell'ambito di un'attività di controllo, hanno rinvenuto una discarica a cielo aperto nel comune di Carbonara. In partciolare in via Tribucchi, nel Vallone dell'Orticara, sono stati individuati rifiuti vari, tra cui un divano, una poltrona, un frigorifero, una carriola, un lavello cucina, cartucce di silicone acetico, una matassa di fili elettrici, giochi per bambini, vetro, carta e plastica.

Nello stesso comune, in località Rifugio Carbonara, sono stati rinvenuti due contenitori di legno pieni di rifiuti che sarebbero abbandonati da diversi mesi. Per entrambe le discariche è stata richiesta la bonifica.

Sempre a Carbonara, in via Cimitero, è stata posta sotto sequestro la cella frigo (la cui presenza era stata segnalata dalla Guardia Agroforestale Italiana a novembre) e nei prossimi giorni si provvederà alla rimozione del tutto.