Sequestro di 809mila euro per società di prodotti surgelati La società, attiva nel settore del commercio ittico, è accusata di omesso versamento dell'imposta

Un'importante operazione della Guardia di Finanza ha portato al sequestro preventivo di 809.743,98 euro nei confronti di una società di commercio all'ingrosso di prodotti surgelati, con sede a Castellammare di Stabia. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

L'indagine è scaturita a seguito di verifiche fiscali condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, che ha accertato il mancato versamento dell'Iva relativa agli anni 2019 e 2020. La società, attiva nel settore del commercio ittico, è accusata di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, in base alle dichiarazioni fiscali presentate.

Il rappresentante legale della società è attualmente indagato per il reato di omesso versamento di Iva. Il sequestro preventivo è stato disposto come misura cautelare a tutela delle imposte evase. Le indagini proseguono per fare chiarezza sulla vicenda e accertare eventuali ulteriori irregolarità.