Torre Annunziata, sopralluogo al cimitero: "Presto i lavori sala mortuaria" Cuccurullo: "Ultimate le operazioni di bonifica e pulitura di viali e aree verdi"

Sopralluogo del sindaco Corrado Cuccurullo al cimitero comunale. In compagnia dell’assessore al ramo Daniele Carotenuto, il primo cittadino ha effettuato una visita presso il cimitero per verificare gli interventi in corso e le condizioni dell’area, da poche settimane affidate alla ditta che si è aggiudicata la gara.

"Sono quasi ultimate le operazioni di bonifica e pulitura dei viali e delle aree verdi - spiega il sindaco Corrado Cuccurullo - Insieme al parroco don Ciro Alario ho visitato anche la Chiesa Madre Cimiteriale. Sono necessari in un primo momento interventi di messa in sicurezza della struttura. Successivamente procederemo all’intera ristrutturazione dell’edificio".

Nelle prossime settimane abbiamo previsto alcuni interventi strutturali lungo le mura perimetrali del cimitero - afferma l’assessore al cimitero Daniele Carotenuto - nell’ala più antica dove l’anno scorso si verificarono alcuni cedimenti e crolli. In programma abbiamo anche i lavori per ristruttura la sala mortuaria per eliminare definitivamente l’impalcatura che da anni è montata all’esterno della struttura".