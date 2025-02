Sant'Agnello: arriva il servizio "Baby trasporto locale" Supporto concreto ai giovani genitori. Istanze entro le 12:00 del 25 febbraio 2025

Arriva a Sant’Agnello, per la prima volta e in via sperimentale, il servizio dedicato al trasporto dei bambini residenti, di età compresa tra i 18 mesi e i 3 anni, che frequentano l’asilo nido comunale “Il Gomitolo”.

«Il “Baby trasporto sociale” rappresenta una novità assoluta per il nostro Comune - dichiarano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola e la Vice Sindaco nonché Assessore alle Politiche Sociali Maria Russo - I giovani genitori, tra i tanti impegni, hanno necessità di supporto concreto, non solo da parte delle famiglie ma anche delle istituzioni. Questo servizio tende la mano nella frenesia dei ritmi quotidiani e contribuisce alla rete di collaborazione sociale, tenendo in considerazione parametri di natura socio-economica, abitativa e familiare. È una fase sperimentale per iniziare a tracciare la strada e monitorare man mano la risposta ed eventuali ulteriori esigenze».

Il servizio è, per ora, per un numero totale di 10 bambini, con personale e mezzi specifici, idonei all’accompagnamento della fascia d’età di interesse. È prevista, accanto alla quota parte del Comune di Sant’Agnello, una quota di compartecipazione alla spesa, pari a 45 euro mensili, per ogni minore beneficiario.

L’istanza di accesso al servizio è da presentare entro e non oltre le ore 12:00 del 25 febbraio 2025, a mano o via pec, all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Agnello, compilando l’apposito modulo, scaricabile sul sito istituzionale comunale o sul portale dell’ASPS Penisola Sorrentina, e allegando la documentazione richiesta. In base al punteggio assegnato secondo le modalità descritte nell’avviso pubblico, verrà pubblicata la graduatoria. Al raggiungimento del numero necessario per l’attivazione, il servizio potrà partire dal mese di marzo 2025.