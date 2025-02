Dimissioni di 19 consiglieri: si avvicina il voto anticipato a Giugliano L'ex sindaco Pirozzi ha annunciato che intende ripresentarsi alle prossime elezioni

Un'importante svolta politica ha colpito Giugliano, dove 19 consiglieri comunali hanno rassegnato oggi le loro dimissioni, determinando la fine anticipata dell'amministrazione guidata dal sindaco Nicola Pirozzi. Con questo gesto, il Comune si prepara a tornare alle urne in tempi brevi, in un'operazione che, secondo fonti locali, sarebbe stata in parte voluta proprio dal primo cittadino.

Pirozzi, eletto nel 2021, ha annunciato che intende ripresentarsi alle prossime elezioni con una nuova coalizione di centrosinistra, includendo esponenti della società civile nell'amministrazione. La sua giunta era già stata scossa a novembre scorso, quando il sindaco si era autosospeso dal Partito Democratico a seguito di un'inchiesta della Procura di Napoli Nord riguardante la gestione dell'appalto dei rifiuti. Sebbene il giudice per le indagini preliminari avesse rigettato la richiesta di arresti domiciliari, l'inchiesta continua a pesare sul suo mandato.

Inoltre, altre tre inchieste della magistratura si stanno concentrando sul Comune: una riguarda un centro sportivo, una seconda sui rimborsi per le commissioni elettorali, e una terza coinvolge ex esponenti dell'amministrazione fino al 2019.

Nonostante il contesto turbolento, i 19 consiglieri che si sono dimessi hanno spiegato che la loro scelta non rappresenta un atto di sfiducia verso il sindaco, ma piuttosto un segno di responsabilità, volto a restituire la parola ai cittadini. In un documento congiunto, i consiglieri hanno espresso la loro fiducia in Pirozzi, lodandone "la serietà, l'impegno e la capacità amministrativa".

L'annuncio delle dimissioni ha suscitato ampie discussioni tra i vari gruppi consiliari. Il sindaco Pirozzi ha convocato una conferenza stampa per il pomeriggio di oggi, in cui si attende di conoscere le sue prossime mosse politiche.