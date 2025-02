Intensificati i controlli sulla sicurezza a Torre Annunziata E' stato il Prefetto Michele Di Bari a ribadire l'impegno delle forze dell'ordine

Dopo l’appello del sindaco di Torre Annunziata alla premier Giorgia Meloni, sollecitando un incremento dei controlli sulla sicurezza nel territorio, la prefettura di Napoli ha confermato che l'attenzione sulla città e sull'intera area stabiese rimane alta.

Il prefetto Michele di Bari ha infatti ribadito il costante impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini, ringraziando tutti gli operatori per l’attività quotidiana svolta, sia ordinaria che straordinaria, come le operazioni recenti che hanno coinvolto la zona.

In un comunicato, il prefetto ha rassicurato la popolazione, affermando che le attività di controllo proseguiranno con la stessa intensità. “Ognuno continuerà a fare la propria parte e, quando tutte le istituzioni lavorano all’unisono, gli obiettivi si raggiungono con maggiore facilità”, ha aggiunto di Bari, sottolineando l'importanza della cooperazione tra le autorità locali e nazionali per fronteggiare le criticità in tema di sicurezza.

Non è escluso, infine, che a breve si tenga un nuovo incontro del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Torre Annunziata, con l’ascolto diretto dei cittadini, un’iniziativa già avvenuta sette mesi fa e che potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso il rafforzamento della sicurezza nella città.