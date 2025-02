Il Palazzetto di Boscoreale aumenta la capienza fino a 400 spettatori Via libera dalla commissione comunale, soddisfatti gli amministratori

Il Palazzetto dello Sport di Boscoreale potrà ospitare fino a 400 persone. Arriva il via libera da parte della Commissione comunale sui locali di pubblico spettacolo. Ottemperare le prescrizioni, ora arriva il via libera all'aumento della capienza per la struttura sportiva di Via Panoramica, in questo modo il campo da basket potrà essere omologato per la serie B.

"Siamo estremamente soddisfatti di questo importante risultato. Il via libera all'aumento della capienza del Palazzetto dello Sport di Boscoreale rappresenta un grande passo avanti per lo sport locale. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato: la Commissione, gli uffici comunali, l'associazione sportiva Pallacanestro Boscoreale e tutti quelli che hanno lavorato per questo obiettivo": è quanto dichiarano Pasquale Di Lauro e Ernesto Fiore, rispettivamente sindaco e assessore del Comune di Boscoreale.