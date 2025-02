Somma Vesuviana: gemellaggi turistici per la promozione del territorio Il comune si prepara all’accoglienza di 100 escursionisti provenienti da Bacoli

"L’obiettivo della consulta per lo sviluppo economico e lavoro del comune di Somma Vesuviana, è quello di lavorare anche sull’indotto turistico. A Bacoli è stato consegnato il calendario 100% Somma Vesuviana 2025 che in dodici scatti racconta gran parte del patrimonio culturale sommese.

Grazie a questa forma di gemellaggio, riusciremo ad accompagnare circa 100 turisti, a Somma Vesuviana, per l’apertura della Villa Augustea che sarà il 29 Marzo. Ho avuto modo di incontrare il presidente della ProLoco, Franco Mosca, che ringrazio e con il quale mi interaccerò anche nei prossimi giorni al fine di organizzare nei migliore dei modi l’accoglienza dei 100 escursionisti provenienti da Bacoli.

Stiamo lavorando alla stipula di molteplici protocolli d’intesa che sottoporremo al sindaco, Salvatore Di Sarno e alle rispettive amministrazioni comunali, al fine di promuovere, attraverso gemellaggi turistici, Somma Vesuviana. Saranno protocolli d’intesa per itinerari turistici tra comuni. A Bacoli, ad esempio abbiamo accompagnato i bambini della casa famiglia di Somma Vesuviana che hanno non solo avuto modo di vedere le bellezze di questa parte dell’area flegrea e sono stati i bambini a consegnare il calendario di Somma Vesuviana e il messaggio in pegamena al sindaco Josi Della Ragione.

Dunque gemellaggi di natura sociale ma anche culturale. Il 29 Marzo avremo ben quattro bus da Bacoli con circa 100 turisti che visiteranno il patrimonio culturale di Somma Vesuviana e pranzeranno a Somma Vesuviana, gustando l’ottima cucina sommese”.

Lo ha dichiarato Armando Maglione, presidente della consulta comunale sviluppo economico e lavoro, di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“Puntiamo in modo determinato, deciso, alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale che può passare anche attraverso gesti semplici come la pubblicazione di un calendario illustrato o gemellaggi turistici.

Questa è la prima amministrazione che è riuscita, attraverso la piena sinergia con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli - ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano - con la ProLoco, Tramnadars, Amici del Casamale, ad arrivare ad un accordo per le aperture mensili del sito archeologico della Villa Augustea, ogni ultimo sabato di ogni mese".