La Villa Augustea d’epoca romana continua a meravigliare: splendide decorazioni Domani l’arte entra nel patrimonio culturale di Somma Vesuviana.

"L’arte entra nel patrimonio culturale di Somma Vesuviana. Domani, alle ore 16 e 30, partenza dell’itinerario turistico - culturale con visita alla Villa Augustea e a seguire le Cripte Ipogee di Santa Maria del Pozzo. Alle ore 18, al Castello di Lucrezia D’Alagno, inaugurazione della mostra di dipinti e di opere pittoriche, dedicata al musicista Giacomo Puccini e al tenore Enrico Caruso. Alle ore 19 e 30, la Tosca di Puccini nelle sale quattrocentesche del Castello costruito da Re Alfonso D’Aragona e amato dal grande Totò”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“Domani, Domenica 2 Marzo, ore 16 e 30 apertura del sito archeologico della Villa romana Augustea e delle cripte sotterranee di Santa Maria del Pozzo. Alla Villa Augustea di Somma Vesuviana, sarà possibile ammirare la splendida decorazione del flauto di Pan. Il flauto di Pan è uno strumento a fiato ed è costituito da canne, il cui numero può variare.

E’ affascinante notare che tale strumento è raffigurato nella Villa Augustea di Somma Vesuviana. Infatti il flauto di Pan è presente sotto forma di decorazione sul portale d’ingresso dell’ambiente principale, in apertura della Villa Augustea che si sta archeologicamente indagando a Somma Vesuviana. Sul frontone ci sono diversi strumenti che richiamano al culto di Dioniso e quello sopravvissuto che non è caduto, è il flauto di Pan. Uno strumento molto conosciuto nell’antichità ma presente persino nei gruppi folkloristici del Sud America. Questo dettaglio collega il culto di Dioniso, la presenza del flauto, ai culti che si svolgono in Primavera, nel nostro paese con i Riti della Montagna. Il flauto è presente in modo diverso nei gruppi, nelle paranze che accompagnano il rito della Madonna di Santa Maria a Castello subito dopo Pasqua.

Questo aspetto è interessante perchè il canto popolare sommese è legato al culto di Dioniso testimoniato nell’antichità dal sito archeologico della Villa Augustea. Un sito - ha affermato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura e agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano, alla vigilia di MousikArte, viaggio nella bellezza dei luoghi con concerti, visite guidate e mostre dedicate a due icone della musica mondiale come Giacomo Puccini, nel centenario della sua scomparsa, ed Enrico Caruso, a 150 anni dalla nascita - che presenta numerose decorazioni di tutti i tipi come mosaici, affreschi, pavimenti, decorazioni, sempre risalenti al culto di Pan.

Il monumento è stato distrutto nel quinto secolo, ma sopravvive la statua di Dioniso e la vedremo. Tutti coloro i quali saranno a Somma Vesuviana, per l’apertura delle ore 16 e 30 vedranno al sito romano della Villa Augustea le decorazioni, il flauto di Pan, la sala del forno, i pavimenti mosaicali, gli affreschi immergendosi in due epoche differenti di cui una va dal 79 d.C. al 472 d.C. ma l’altra è antecedente al 79 d.C.. Ci immergeremo nel culto di Dioniso”.

MousikArte è un sogno che diventa realtà, tra musica, arte e storia nei luoghi simbolo del Vesuvio. Un grande evento organizzato dal Centro Studi MousiKè con il patrocinio del Parco Nazionale del Vesuvio, della Regione Campania, del Comune di Somma Vesuviana.

Domani, Domenica 2 Marzo alle ore 16 e 30, apertura della Villa romana Augustea con percorso escursionistico che includerà la visita al sito archeologico e a seguire alle cripte sotterranee di Santa Maria del Pozzo con il Complesso Monumentale.

Alle ore 18 apertura di Mostra con dipinti e sculture al Castello di Lucrezia D’Alagno, a cura dell’associazione 9 Artè. Alle ore 19 selezione in forma di concerto della Tosca di Giacomo Puccini!

“Ben quattro eruzioni vulcaniche alla Villa Augustea dove è possibile vedere il 79 d.C. ma anche l’epoca augustea ed ancora l’eruzione vulcanica del 472 d.C., del 512 d.C. e del 1631, eruzione sub – pliniana. Dunque la Villa Augustea è oggi un laboratorio interessante per archeologi e geologi. Molteplici gli ambienti importanti con affreschi meravigliosi che immergono il visitatore nella mitologia. Poi c’è la Campania Felix - ha concluso la Perna - con le celle vinarie, i sistemi di canalizzazione del vino creato in epoca romana. L’itinerario di domani includerà la visita alle cripte sotterranee di Santa Maria del Pozzo. Cripte ipogee, situate a 800 metri dalla Villa Augustea.

Sono tutti ambienti con meravigliosi affreschi restaurati. L’ultimo ambiente dei tre ipogei è di epoca romana, un luogo di culto pagano, risalente all’epoca romana, sullo stesso livello della Villa Augustea. E all’interno di queste cripte –di questi luoghi ipogei ci sono anche affreschi antichi del ‘600. Poi alle ore 18 apertura delle sale quattrocentesche del Castello di Lucrezia D’Alagno dove sarà inaugurata una mostra di dipinti e di opere scultoree, dedicata a Giacomo Puccini e a Enrico Caruso. Alle ore 19 e 30, nel Castello costruito tra il 1456 e il 1458, da Re Alfonso D’Aragona, avremo la Tosca di Giacomo Puccini. E’ l’arte che entra nel patrimonio culturale di Somma Vesuviana, nel napoletano”. E saranno le guide della Pro Loco di Somma Vesuviana ad accompagnare tutti coloro i quali saranno a Somma Vesuviana, per visitare la Villa Augustea e le Cripte Ipogee!”.

Domani giornata piena di eventi, a Somma Vesuviana. Al pomeriggio MousiKarte ma la mattina ci sarà il Carnevale. Dalle ore 10, in Piazza Vittorio Emanuele III, animazione, giochi e divertimento per tutti i gusti!