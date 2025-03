Piano di Sorrento: installati i cartelli disegnati dalle nuove generazioni L'iniziativa del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

L’ambiente in cui viviamo è il riflesso delle nostre azioni quotidiane, con le quali possiamo contribuire a prenderci cura della natura e della città: è per sensibilizzare noi tutti che sono stati posizionati dei cartelli lungo le strade e nelle piazze, ed altri ne verranno installati nei prossimi giorni, con disegni realizzati dal nostro Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi: i giovani sono linfa vitale del cambiamento.

Il Sindaco di Piano di Sorrento Salvatore Cappiello ha dichiarato: “Dalle piccole azioni possono nascere grandi cambiamenti, soprattutto coinvolgendo le nuove generazioni. E’ con questo obiettivo che abbiamo installato questi cartelli che sono un invito ad avere cura della Comunità. La cultura per una coscienza civica sempre più grande è una priorità. I cartelli sono posizionati in Piazza Cota, Via delle Rose, Villa Fondi e Piazza della Repubblica. Prossimamente saranno installati anche a Mortora, Trinità, Marina di Cassano e in alcuni tratti di Corso Italia. Ringrazio il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi per la passione con cui ha lavorato al progetto”.

Giovanni Ruggiero, Presidente del Consiglio Comunale e Incaricato alla Pubblica Istruzione: “Le nostre scuole sono una risorsa fondamentale per la crescita della Comunità. Con entusiasmo e impegno, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi dà dimostrazione di centralità sposando l’iniziativa e facendo un ottimo lavoro. Proprio lo spirito delle nuove generazioni è benzina che spinge il motore civico della nostra Città a un passo in avanti. Lo si può e deve fare con azioni che sono semplici ma hanno un grande valore”.

Antonella Arnese, Assessore con delega alla Gentilezza: “I cartelli rappresentano una sfumatura del concetto di gentilezza: sono inviti a comportamenti positivi e corretti. Gentilezza significa anche rispettare le regole, amando la Città e sollecitando azioni civiche di rilievo per migliorare. Mi complimento con il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi per aver lanciato con la nostra Amministrazione questo progetto a cui teniamo molto. Ogni piccolo gesto di gentilezza e rispetto può rendere la nostra Città più bella. Spero che ognuno possa decidere di fare con entusiasmo la propria parte”.