Acerra, cunette trasformate in discarica: la segnalazione La Guardia Agroforestale ha chiesto la bonifica e la messa in sicurezza

Gli operatori della Guardia Agroforestale Italiana hanno segnalato al Comune di Acerra la necessità di bonificare e mettere in sicurezza le cunette di via dei Sanniti, a Santa Maria La Selva. I canaloni che separano la strada dalla complanare, infatti, sono sempre più pieni di spazzatura e materiale di ogni genere. A rischio non solo la salute pubblica ma anche l'incolumità degli automobilisti in caso di forti piogge.

Pertabnto i volontari hanno richiesto la bonifica. Nella stessa nota indirizzata al Comune viene evidenziata anche la necessità di effettuare "attività di manutenzione della vegetazione in alveo al fine di garantire l’ecosistema dei corsi d’acqua e l’efficienza idraulica finalizzata alla prevenzione dei rischi idrogeologici".