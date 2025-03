Il comune di Sant’Agnello aderisce alla mobilitazione mondiale promossa dal Wwf Istituzioni, imprese e cittadini si impegnano a regalare simbolicamente un'ora alla Terra

Il comune di Sant’Agnello aderisce alla mobilitazione mondiale promossa dal Wwf contro il cambiamento climatico denominata “Earth Hour”, occasione in cui istituzioni, imprese e cittadini si impegnano a regalare simbolicamente un’ora alla Terra.

L’appuntamento è per sabato 22 marzo. Dalle 20:30 alle 21:30 le luci della terrazza Marinella si spegneranno, segno di adesione all’Earth Hour 2025, riconosciuta come manifestazione di valore dal Presidente della Repubblica, con il conferimento di un’apposita medaglia, e patrocinata dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Inoltre durante tutto il weekend le luci della piazzola sul Corso Italia, di fronte al Palazzo municipale di Sant’Agnello, saranno di colore verde per richiamare l’attenzione sull’importanza di tutelare la natura.

"Ogni nostra azione ha impatto sul Pianeta - dichiara il consigliere delegato all’ecosostenibilità Ottavio Masturzo - gesti semplici, quando diventano un impegno collettivo, possono essere un contributo importante per la tutela dell’ambiente.

Anche quest’anno aderiamo con convinzione ad un’iniziativa che unisce tutto il mondo in questa sfida e invitiamo anche i cittadini a partecipare, ognuno per la propria piccola grande parte. "Create the Biggest Hour for Earth", è lo slogan dell’edizione 2025: creiamo insieme l’ora più importante per la Terra".