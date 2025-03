Boscoreale, prosegue l'attività di bonifica e manutenzione del territorio L'ultimo intervento in via Grotta

Proseguono le attività di pulizia e manutenzione del territorio di Boscoreale. L'ultimo intervento in via Grotta, con la bonifica dei rifiuti.

"Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per il decoro urbano e la tutela dell'ambiente a Boscoreale. Ringrazio il Consiglio di amministrazione, il direttore e i dipendenti di Ambiente Reale per il costante impegno che stanno dimostrando nel portare avanti l'obiettivo di rendere la nostra cittadina sempre più pulita e sostenibile. Vogliamo una Boscoreale più pulita e continueremo a mettere in campo tutte le azioni necessarie per raggiungere questo obiettivo" - ha dichiarato il sindaco Pasquale Di Lauro, insieme all'assessore Ida Trito.

L'intervento rientra nel programma di intensificazione delle attività di controllo e bonifica voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Di Lauro per contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale. Inoltre, di concerto con gli agenti della Polizia Municipale, nelle prossime settimane saranno intensificati i controlli su tutto il territorio cittadino per contrastare il fenomeno del "sacchetto selvaggio" e lo sversamento incontrollato di rifiuti.