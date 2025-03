Cultura: Dodici mesi di incontri e solidarietà a Pomigliano d'Arco Presentato il programma delle attività che si concluderà nel 2026

Educazione, istruzione, libri, musica, tutto in cammino verso la ricorrenza dei 40 anni nel 2026. Il Centro culturale Giorgio La Pira ha presentato il programma delle attvità per il 2025 che si concluderanno nella primavera del 2026.

Il Centro è una delle istituzioni culturali più longeve della Campania. Con spirito laico e attenzione alla diffusione di valori sani il Centro è punto di riferimento costante nel dibattito politico ed educativo della Campania.

L’attuale presidente Caterina De Falco è il fondatore Gaetano Pugliese hanno illustrato il programma nella sede del Centro in Via Felice Terracciano. I libri, con la presentazione di volumi e gli incontri con gli autori sono una costante della programmazione. Evento particolarmente interessante sarà la Rassegna del libro per ragazzi a novembre. Sarà la XV edizione e le aspettative sono alte perché l’impegno per diffondere la lettura tra le giovani generazioni ha caratterizzato tutta la vita del Centro.

L’attenzione ai giovani si svilupperà anche attraverso l’Osservatorio pedagogico e incontri del movimento di Impegno educativo di azione cattolica, Mieac.

Molti giovedì saranno dedicati ai “giovedì della montagna”, incontri tematici ispirati alla tradizione cristiana. In occasione del 40° anniversario, saranno organizzati una serie di eventi celebrativi che coinvolgeranno tutta la comunità di Pomigliano d’Arco. Vi saranno convegni, mostre fotografiche, concerti, volti a ricordare i momenti salienti della storia del Centro e a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua crescita.