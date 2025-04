Turismo sostenibile e inclusivo: parte la sfida a Piano di Sorrento Prentazione del progetto "Green & blu inclusive bar camp"

Domani, 2 aprile, alle ore 11, presso Villa Fondi, si terrà la presentazione del progetto "Green & blu inclusive bar camp".

Un’iniziativa finanziata alle politiche giovanili comunali dalla regione Campania e dal dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di coinvolgere attivamente i giovani del territorio nel racconto della comunità, delle sue bellezze naturali, culturali e dei suoi prodotti tipici.

Ogni loro idea, proposta o narrazione potrà essere valorizzata, trasformandosi in strumento di crescita collettiva, di promozione del territorio e di costruzione di nuove consapevolezze.

In collaborazione con l’associazione culturale Share, il progetto intende promuovere un turismo più lento, sostenibile e inclusivo, attraverso passeggiate consapevoli alla scoperta del territorio, uso di mezzi pubblici e dell’ascensore del mare, attenzione all’ambiente e alle risorse locali, rispetto per la comunità e per le sue tradizioni.

Siamo onorati di accogliere Salvatore Cimmino condividerà la sua esperienza sul tema del turismo accessibile e inclusivo, un diritto fondamentale che il nostro Comune intende sostenere e valorizzare, anche grazie al lavoro delle Politiche Sociali. Green & Blu Inclusive Bar Camp” sarà un luogo di incontro, scambio e ispirazione, dove comunità, giovani, scuole, associazioni e partner collaborano per immaginare e costruire insieme un futuro più consapevole e sostenibile.

Le scuole del territorio saranno protagoniste di questo percorso, insieme a tante altre realtà giovanili. Coloro che hanno un’età compresa tra 14 e 34 anni ed intende mettersi in gioco in questo progetto, può iscriversi al link https://bluegreenpiano.it/.