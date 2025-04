Sant'Agnello: il comune dà il benvenuto ai nuovi nati Incontro con le famiglie sabato 5 aprile 2025 ore 17:00 nella sala consiliare

Per il secondo anno, il comune di Sant’Agnello organizza la “Giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati”, nell’ambito del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”.

Sabato 5 aprile alle 17:00 in Sala Consiliare il Sindaco Antonino Coppola e il Vice Sindaco nonché Assessore alle politiche sociali Maria Russo incontreranno le famiglie dei piccoli nati nel 2024 per un momento di festa e di accoglienza istituzionale.

"Tra le tante iniziative per le famiglie messe in campo sul territorio comunale - dichiarano congiuntamente il Sindaco e il Vice Sindaco - si rinnova l’appuntamento con i cittadini più piccoli e i loro genitori per la “Giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati”. Sono 57 in tutto. Cinquantasette famiglie con cui siamo felici di condividere un momento di festa e a cui continuare a dedicare tempo, attenzione e iniziative".

Alle famiglie partecipanti sarà consegnata la “Chiave della Gentilezza”, simbolo di benvenuto al futuro e alla speranza che le giovani generazioni rappresentano, insieme ad un bulbo da piantare e veder germogliare come ricordo delle potenzialità dei piccoli gradi gesti gentili nella quotidianità. Ai neo genitori verrà consegnato anche un kit utile ai primi mesi dei piccini.

Il comune di Sant’Agnello ha siglato il progetto “Costruiamo Gentilezza” insieme ai comuni aderenti alla rete Cug (Comitati Unici di Garanzia), istituita dalla città metropolitana di Napoli con l’obiettivo di favorire la diffusione delle pratiche gentili, promuovere le pari opportunità e contrastare ogni forma di discriminazione.